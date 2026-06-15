Onde vai passar Espanha e Cabo Verde? Confira informações sobre o duelo Equipes se enfrentam pela primeira rodada do Grupo H na Copa

Espanha e Cabo Verde se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube. ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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A Espanha inicia sua caminhada no Mundial cercada por expectativas. Campeã da Eurocopa e da Nations League durante o ciclo comandado por Luis de la Fuente, a equipe chega ao torneio embalada por uma longa sequência de invencibilidade e aparece entre as candidatas ao título.

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Do outro lado, Cabo Verde vive um momento histórico. A equipe africana disputa sua primeira Copa do Mundo e tenta surpreender em uma chave que também conta com Uruguai e Arábia Saudita.

Como chega a Espanha

A Roja inicia o torneio tentando encerrar uma sequência de campanhas abaixo das expectativas em Copas do Mundo. Depois do título conquistado em 2010, a seleção acumulou duas eliminações nas oitavas de final e uma queda ainda na fase de grupos.

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Para a estreia, Luis de la Fuente terá à disposição nomes importantes do elenco. Lamine Yamal, recuperado de uma lesão muscular, foi relacionado para a partida, mas deve começar no banco de reservas. A principal dúvida da comissão técnica está na disputa por uma vaga no setor ofensivo.

Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

A base da equipe conta com jogadores experientes como Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Oyarzábal e o lateral Marc Cucurella, recém-anunciado pelo Real Madrid.

Cabo Verde faz estreia histórica

Pela primeira vez em sua história, Cabo Verde disputará uma partida de Copa do Mundo. A classificação veio após uma campanha de destaque nas Eliminatórias Africanas, em que a equipe terminou à frente de seleções tradicionais do continente.

Comandado por Bubista, o time aposta em uma geração formada majoritariamente por atletas que atuam em ligas europeias. Entre os destaques estão o capitão Ryan Mendes, maior artilheiro da história da seleção, o meio-campista Jamiro Monteiro e o zagueiro Logan Costa.

Foto oficial de Cabo Verde para a Copa do Mundo (Foto: Divlgação/FCF)

O treinador deve manter a estrutura que garantiu a classificação para o Mundial, apostando em uma equipe competitiva para tentar dificultar a vida dos espanhóis logo na rodada de abertura.

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