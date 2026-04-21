O zagueiro John Stones não renovará contrato com o Manchester City e deixará o clube ao fim da temporada, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. Aos 31 anos, o defensor encerra um ciclo de uma década no Etihad Stadium, assim como Bernardo Silva, cuja saída foi confirmada pelo clube na última quinta-feira (16).

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Stones foi contratado em 2016 junto ao Everton por cerca de 50 milhões de libras — à época, a segunda transferência mais cara da história para um defensor. Ao longo de sua passagem, acumulou 18 títulos com a camisa do City. Entre as principais conquistas estão seis edições da Premier League, Champions League (2022/23), o Mundial de Clubes (2023) e a Supercopa da Uefa (2023). Na atual temporada, o clube ainda disputa a Premier League e a Copa da Inglaterra, após já ter conquistado a Copa da Liga Inglesa.

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John Stones comemora gol marcado na vitória do Manchester City sobre o Sparta Praga pela Champions League 2024/25 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Perda de espaço e problemas físicos

A saída de Stones ocorre após uma temporada marcada por dificuldades físicas. O zagueiro enfrentou uma lesão recorrente na coxa, que o afastou dos gramados por quase dois meses, entre dezembro e fevereiro. Como consequência, disputou apenas 15 partidas na temporada, sendo sete pela Premier League — e somente quatro como titular.

A perda de espaço no elenco também pesou na decisão. Stones passou a ser opção atrás de nomes como Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi e Nathan Aké, que assumiram protagonismo no sistema defensivo da equipe comandada por Pep Guardiola. O contrato do defensor é válido até junho de 2026, mas não há negociações em andamento para renovação.

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Apesar do cenário recente, Stones construiu uma trajetória vitoriosa no clube. Foram 292 jogos e 19 gols em dez temporadas, além de presença constante nas convocações da seleção inglesa, atualmente dirigida por Thomas Tuchel. O zagueiro também aparece como nome provável para a disputa da Copa do Mundo de 2026, concorrendo por vaga com Ezri Konsa e Marc Guéhi.

A saída de Stones se soma à de Bernardo Silva, que também se despede após um ciclo vitorioso. O meia português deixa o clube depois de nove temporadas e 19 títulos conquistados. Ambos foram peças fundamentais no período de maior sucesso do Manchester City sob o comando de Guardiola.

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