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O que Portugal precisa para se classificar para próxima fase na Copa?

Portugal busca classificação tranquila para próxima fase

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/06/2026 08:00
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Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Portugal vem de goleada contra o Uzbequistão (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 na última rodada e chega em boa situação para a definição do Grupo K da Copa do Mundo. Agora, a seleção portuguesa terá pela frente a Colômbia, no sábado (27), em um confronto que pode definir quem terminará a chave na liderança.

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    • A equipe colombiana lidera o grupo com seis pontos e já garantiu a classificação para a próxima fase. Diante de Portugal, joga por um empate para confirmar a primeira colocação.

    Já os portugueses ocupam o segundo lugar, com quatro pontos. Um empate é suficiente para assegurar a vaga no mata-mata. No entanto, para terminar a fase de grupos na liderança, a equipe de Cristiano Ronaldo precisará vencer.

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    Existe ainda um cenário em que Portugal pode se classificar mesmo em caso de derrota. Para isso, a RD Congo não pode tirar a diferença no saldo de gols diante do Uzbequistão.

    Dessa forma, apenas uma combinação específica eliminaria os portugueses: uma derrota para a Colômbia acompanhada de uma vitória da RD Congo por goleada. Nesse cenário, a seleção de Cristiano Ronaldo poderia sofrer uma eliminação precoce ainda na fase de grupos da Copa do Mundo.

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    Cristiano Ronaldo sorrindo durante a partida contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Portugal encara Colômbia em decisão. (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

    Cristiano Ronaldo transforma pressão em recorde e protagoniza goleada portuguesa

    Antes da partida da seleção portuguesa contra o UzbequistãoCristiano Ronaldo estava sendo um dos assuntos principais. Após a estreia apagada contra a RD Congo, o jogador estava sendo criticado pelos números apresentados, a falta de ofensividade e até mesmo pela postura abatida que foi relatada ao término da partida.

    Contra o Uzbequistão, pela segunda rodada do grupo K, CR7 tinha alguns objetivos. Além de ajudar a equipe a arrancar na Copa do Mundo e ficar em uma situação mais tranquila na tabela, queria encerrar uma seca de gols na competição que era mantida desde 2022 e conseguir mais um feito histórico para sua carreira: o primeiro jogador a marcar em seis edições.

    Cercado por questionamentos, respondeu da melhor forma possível. O atacante foi o grande nome da goleada de Portugal por 5 a 0. Marcou duas vezes, participou diretamente de três gols da equipe e comandou o setor ofensivo português durante toda a partida.

    A atuação também teve peso histórico. Com os dois gols marcados, Cristiano Ronaldo ampliou um recorde que já era seu e se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo. O atacante também ultrapassou Eusébio e assumiu o posto de maior artilheiro de Portugal na história da competição.

    Mais do que os números, chamou atenção a forma como participou do jogo. Cristiano, desta vez, se apresentou muito mais. Se no começo da semana, a discussão girava em torno da fala de Francisco Conceição sobre "não ter obrigação de tocar a bola para CR7", a postura da equipe mudou totalmente.

    Depois de dias de críticas e dúvidas sobre sua permanência entre os titulares, o camisa 7 respondeu dentro de campo.

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