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Dê suas notas: com gol de Canobbio, Uruguai empata com Cabo Verde na Copa do Mundo

Cabo Verde conquistou seu segundo ponto na Copa do Mundo e sonha com a classificação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 21:16
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Canobbio marcou o segundo gol do Uruguai na partida contra Cabo Verde (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Canobbio marcou o segundo gol do Uruguai na partida contra Cabo Verde (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Atuando em Miami, o Uruguai empatou por 2 a 2 com Cabo Verde neste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Em uma partida movimentada, a Celeste precisou buscar a reação após sair atrás no placar, mas acabou castigada por erros defensivos na etapa final.

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    Cabo Verde abriu o marcador aos 20 minutos do primeiro tempo. Kevin Pina aproveitou uma cobrança de falta da intermediária e contou com uma falha da barreira uruguaia para vencer Muslera e colocar os africanos em vantagem.

    A resposta da equipe de Marcelo Bielsa veio apenas na reta final da etapa inicial. Aos 43 minutos, Valverde levantou a bola na área, Cabral desviou contra a própria meta e acertou a trave. No rebote, Maxi Araújo apareceu para empatar de cabeça.

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    Já nos acréscimos, o Uruguai virou a partida. Maximiliano Araújo venceu disputa pelo alto e encontrou Canobbio dentro da área. O atacante do Fluminense finalizou de primeira para marcar seu primeiro gol em Copas do Mundo e colocar a Celeste em vantagem antes do intervalo.

    Na volta para o segundo tempo, porém, o Uruguai diminuiu o ritmo e permitiu o crescimento de Cabo Verde. Aos 15 minutos, Mathias Olivera recuou mal para Muslera, que saiu da área para tentar corrigir o erro, mas acabou sendo surpreendido por Hélio Varela. O meia, que havia acabado de entrar em campo, se antecipou à jogada e finalizou para as redes, deixando tudo igual.

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    Com o empate, Cabo Verde segue surpreendendo na competição e soma mais um resultado expressivo após segurar a Espanha na estreia. Já o Uruguai desperdiça a chance de encaminhar sua classificação e chega à última rodada do Grupo H sob pressão.

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    Kevin Pina marcou o primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Dê suas notas para os jogadores de Cabo Verde e Uruguai?

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