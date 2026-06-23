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Nova Jabulani? Ex-goleiro da Inglaterra questiona bola da Copa

Joe Hart comentou que parece ter "algo de errado" na Trionda

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
23/06/2026 13:25
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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bola copa do mundo 2026 trionda
Trionda, a bola oficial da Copa de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo marcada por um número elevado de gols, o que levantou a hipótese de que a Trionda, bola oficial do torneio, esteja dificultando o trabalho dos goleiros. Joe Hart, comentarista da BBC e ex-goleiro da seleção inglesa, questionou o comportamento da bola após assistir a vários gols semelhantes durante a competição.

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    O ex-jogador acredita que a bola chega aos goleiros de uma forma mais rápida do que parece ao sair dos pés dos atacantes, o que faz os defensores terem dificuldade para avaliar a trajetória da Trionda. Hart ainda afirma que o chute sem efeito parece ser o grande vilão dos goleiros, que não estão acompanhando o tempo da bola.

    Seus comentários mais recentes foram feitos após o primeiro gol de Kylian Mbappé na vitória da França por 3 a 0 sobre o Iraque. "Mbappé chuta a bola e Ahmed (o goleiro) está de olho nela a partir desse momento. Observe a trajetória da bola: ela não está se movendo", comenta.

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    Como forma de comprovar seu ponto, Hart citou outros exemplos que envolvem os goleiros Luca Zidane (em chute do Messi), Édouard Mendy (em chute do Mbappé) e Jordan Pickford (no primeiro gol sofrido pela própria seleção da Inglaterra contra a Croácia), em jogos da primeira rodada. "Eles simplesmente parecem não conseguir acertar o timing com essa bola em qualquer chute acima da altura dos ombros que não seja com efeito", complementa.

    - Estou vendo esse tipo de gol com muita frequência nesta Copa do Mundo para que não haja algo de errado com essa bola. Algo está acontecendo. É o cálculo mental de um goleiro.

    De acordo com Hart, muitos ainda chegam a tocar na bola, mas não conseguem defendê-la. "Quantas vezes, no mais alto nível, você vê um goleiro tocar na bola e ela entrar? Muito raramente, porque eles são bons o suficiente para, se conseguirem tocar, desviá-la para fora", questiona.

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    Lionel Messi chuta para abrir o placar contra a Argélia (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)
    Lionel Messi chuta para abrir o placar contra a Argélia (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)

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    Características da Trionda, bola da Copa do Mundo

    Além das várias tecnologias imbutidas na bola da Copa, uma característica que chama a atenção é a sua estrutura. A Trionda é formada por quatro painéis (peças que formam a camada externa da bola de futebol), o menor número já usado em uma bola de Mundial. Para comparação, a bola do torneio de 2022, no Catar, tinha 20 painéis. Além disso, seu formato é baseado matematicamente em um tetraedro.

    Foi uma escolha arriscada, já que a última bola da Copa do Mundo que se inspirou parcialmente em um tetraedro foi a Jabulani, o terror dos goleiros em 2010. Com oito painéis, seus vértices eram achatados, como a Telstar, e os lados eram curvos, tornando-a literalmente a bola mais redonda de todas as Copas. Com isso, sua aerodinâmica era imprevisível, devido ao menor atrito com o ar.

    No entanto, a Trionda foi criada justamente para corrigir os problemas da Jabulani. Segundo a Adidas, os sulcos em forma de onda garantem a estabilidade no ar, garantindo um atrito bem distribuído. Além disso, a bola recebeu texturas aerodinâmicas mais profundas, relevos e uma superfície mais rugosa, para controlar melhor a passagem do ar e tornar a trajetória mais previsível.

    Mas, mesmo com os erros concertados, a construção do formato faz com que a bola mude de costura, superfície e contato com o ar, ou seja, ela não "atravessa o ar" da mesma maneira como outras bolas de diferentes estruturas. Pode não ser um erro, mas faz com que os goleiros demorem para entender o tempo da bola, algo apontado por Joe Hart.

    Para o ex-arqueiro, os jogadores devem aproveitar os chutes de longa distância até que os goleiros entendam como a aerodinâmica da Trionda funciona. "Quando o tempo for passando e os goleiros ficarem mais acostumados com o jeito e velocidade da bola, nós vamos ver esses chutes sendo defendidos", afirma.

    Joe Hart foi titular diante do Steaua Bucareste (Foto:AFP)
    Joe Hart em partida da Champions League pelo Manchester City (Foto: AFP)

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