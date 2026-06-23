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Seleção do Egito é forçada a deixar cidade dos Estados Unidos após partida da Copa

Problema logístico interfere nos planos da comissão técnica

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 12:42
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Salah (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Salah (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Após conquistar sua primeira vitória em Mundiais ao derrotar a Nova Zelândia, a seleção do Egito recebeu a negativa das autoridades de Seattle para permanecer na cidade. Diante do veto, o grupo retornou para a base de treinamentos em Spokane, localizada a cerca de 450 quilômetros do município do próximo confronto.

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    • Logística e desgaste físico

    O planejamento da comissão técnica previa o deslocamento direto de Vancouver, no Canadá, para o território norte-americano. O objetivo era mitigar o cansaço dos atletas. Em comunicado emitido pela Federação Egípcia de Futebol, o técnico Hossam Hassan esclareceu que a estadia na cidade pretendida evitaria viagens longas antes do jogo contra o Irã. A partida ocorre à meia-noite de sexta-feira (26) para sábado (27), no horário de Brasília.

    – As autoridades de segurança recusaram o pedido da equipe para permanecer na cidade de Seattle, conforme planejado após a partida contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo. O time queria viajar diretamente para Seattle para evitar o desgaste dos jogadores com tantas viagens antes da partida contra o Irã, em 26 de junho. Porém, após a decisão das autoridades, a delegação voltará para Spokane – explicou Hassan.

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    Hassam e Salah (Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Cenário no Grupo G

    Na classificação, o Egito lidera o Grupo G com quatro pontos e desponta como a única equipe com vitória na chave. Bélgica e Irã aparecem na sequência, ambos com dois pontos. Um empate diante dos iranianos assegura a vaga dos egípcios na fase eliminatória e mantém a chance de consolidação do primeiro lugar do grupo.

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