Copa dos craques: Messi, Mbappé e Haaland 'sobram' nos primeiros jogos Argentina, França e Noruega já estão classificadas para o mata-mata

Os primeiros jogos da Copa do Mundo separara momentos incríveis para um trio de muito destaque e formado por craques. Argentina, França e Noruega contaram com exibições impressionantes de Lionel Messi, Mbappé e Haaland, grandes nomes do Mundial até então após dois jogos de cada país.

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O "Power Ranking" da Fifa, que lista as maiores notas da Copa até então, mostra isso, apesar de a liderança ser de Deniz Undav, da Alemanha, que saiu do banco nos dois jogos (contra Curaçao e Costa do Marfim) e fez três gols. No top 5 das maiores notas da competição até então, Messi, Mbappé e Haaland ocupam segunda, terceira e quarta colocações. O quinto é Vini Jr.

Astros no topo da Copa do Mundo

Um dos maiores da história, Messi fica à frente com média de 8.35 somando critérios de presença no terço final, criatividade e combate defensivo. O camisa 10 da Argentina vive fase incrível na América do Norte na missão de conduzir os "hermanos" ao quarto título mundial da história.

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Foram três gols marcados na vitória sobre a Argélia, no dia 16, e dois contra a Áustria, na última segunda-feira (22). Os cinco tentos colocaram o craque no posto de maior artilheiro da história das Copas, com 18, ultrapassando o alemão Miroslav Klose, com 16. Destaque absoluto até então, como se estivesse em 2006, ano de sua primeira exibição no Mundial.

Messi celebra o 18º gol em Copas do Mundo, contra a Áustria (Foto: Paul Ellis / AFP)

Já Kylian Mbappé vai afirmando seu nome e colocando pressão nessa artilharia. O francês já tem quatro gols na Copa, dois em cada jogo contra Senegal e Iraque, e 8.08 na Fifa dentro dos mesmos critérios.

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O jogador chegou a 14 gols no total em sua terceira participação, ocupando agora a quarta colocação empatado com Gerd Müller. Campeão em 2018 e vice em 2022, o astro chegou para sua terceira Copa do Mundo no auge de sua liderança no time comandado por Didier Deschamps.

Mbappé celebra o segundo gol da França na vitória sobre o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

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A primeira já com muito brilho

Quem desfruta da primeira Copa após anos de sucesso na Europa é Earling Haaland. O norueguês, principal nome do Manchester City, já pede passagem nas comparações e guiou a Noruega rumo à classificação de forma antecipada.

Com dois gols sobre o Iraque e outros dois diante de Senegal, com nota 7.24. O centroavante é um dos artilheiros da atual edição e quer mais. Na última rodada do Grupo I, na sexta-feira (26, França e Noruega se enfrentam para decisão da liderança da chave em duelo que pode definir também a artilharia da primeira fase.