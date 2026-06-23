Camisa de Casillas usada na final da Copa de 2010 desaparece de museu na Espanha Lendário arqueiro foi titular no títul oconquistado na África do Sul

Uma das peças mais icônicas do acervo esportivo da Espanha desapareceu. Ainda como um mistério, a camisa vestida por Iker Casillas na decisão da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, sumiu do Museu das Lendas, onde tinha espaço reservado para exposição permanente.

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A falta do item histórico foi notada durante uma vistoria interna feita nos últimos dias, em plena época de Copa do Mundo. Ao verificar que a camisa não estava em seu local de costume, a organização do museu acionou os protocolos de segurança e deu início a uma apuração para investigar o sumiço da peça. As informações são do jornal local "Marca".

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O do arqueiro uniforme tem valor simbólico imenso para o futebol espanhol. Casillas, um dos grandes nomes da história da "La Roja", o utilizou na noite mais memorável de sua trajetória, no dia 11 de julho de 2010, quando a Espanha bateu a Holanda em Joanesburgo e conquistou sua primeira Copa do Mundo com gol de Iniesta na prorrogação.

Casillas foi responsável por uma defesa decisiva na final da Copa do Mundo de 2010 pela Espanha (Foto: AFP)

Representantes do museu confirmam que buscam esclarecer as circunstâncias do sumiço, mas, por enquanto, evitam fazer novos comentários sobre a apuração, que segue em curso.

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A peça é tida como um dos maiores tesouros da coleção e está entre os objetos mais fotografados e famosos para quem visita o museu. Na final da Copa do Mundo e 2010, Iker Casillas fez defesa decisiva em finalizalação cara a cara de Arjen Robben.