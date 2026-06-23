Schjelderup entra na mira de gigantes italianos durante a Copa do Mundo Milan e Como estariam monitorando o atacante

Além de Haaland e Odegaard, outro nome da Noruega tem atraído atenção durante a Copa do Mundo. Andreas Schjelderup, atacante do Benfica, entrou na mira de clubes da Itália e pode ser um dos personagens da próxima janela de transferências. Segundo o portal italiano "TuttoMercatoWeb", Milan e Como acompanham a situação do jogador de 22 anos, enquanto o clube português mantém posição firme e só admite negociar o atleta por valores acima de 40 milhões de euros.

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De acordo com o portal italiano, representantes de Milan e Como estiveram ligados ao desempenho do atacante durante a participação da Noruega no Mundial. O interesse italiano não surgiu agora. Ainda na última janela de inverno europeia, o Parma tentou contratar o jogador, mas não conseguiu avançar nas negociações.

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Benfica tenta blindar Schjelderup

O cenário mudou nos últimos meses. Após conquistar espaço no Benfica, Schjelderup passou a ser visto como um dos ativos mais valiosos do elenco. Segundo informações publicadas pelo jornal português "A Bola", a diretoria já comunicou ao mercado que não pretende abrir negociações por menos de 40 milhões de euros.

O interesse também não se restringe à Serie A. Conforme a imprensa portuguesa, clubes da Premier League acompanham a evolução do atacante e estudam uma possível investida nas próximas semanas.

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Schjelderup e Haaland pela Noruega (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Paralelamente ao assédio do mercado, o Benfica trabalha para prolongar a permanência do jogador. Segundo o A Bola, o clube apresentou uma proposta de renovação contratual que ampliaria o vínculo atual, válido até 2028, por mais três temporadas.

A estratégia reflete a confiança dos dirigentes no potencial de valorização do atleta. Schjelderup encerrou a temporada 2025/26 com 10 gols e sete assistências em 43 partidas.

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