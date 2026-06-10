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Nico Paz supera dúvidas sobre lesão e dá boa resposta física contra a Islândia para a Copa

Meia jogou por 58 minutos e se mostrou em boas condições para o Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 14:57
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Nico Paz, atuando pelo Como, da Itália (Foto: Reprodução)
Nico Paz, atuando pelo Como, da Itália (Foto: Reprodução)

A vitória da Argentina sobre a Islândia na última terça-feira, mais do que um encerramento positivo do ciclo de preparação da seleção para a Copa do Mundo, serviu para o meia Nico Paz dar o recado de que sua lesão no joelho esquerdo, ao que parece, ficou para trás.  

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  • Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

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    Dúvidas e tensão sobre a condição física do jogador pairavam sobre o entorno da seleção argentina nas últimas semanas. Isso porque Nico Paz havia sofrido uma lesão no joelho após um choque durante um jogo pelo Como, no campeonato italiano. Com isso, o atleta passou a correr contra o tempo para conseguir se reabilitar.

    Nico Paz e Messi pela Argentina
    Nico Paz em sua primeira Data Fifa pela Argentina ao lado de Lionel Messi (Foto: Reproduçãp/Instagram)

    E, às vésperas do início da Copa do Mundo, a apresentação de Nico transmitiu mais tranquilidade para os argentinos, que viram uma boa atuação do jogador, que passou no teste físico e de intensidade, derivado de uma forte preparação, e fez parecer que a lesão "desapareceu completamente". Segundo o jornal argentino Olé, Nico Paz pareceu calmo em campo, mas irritado com os rumores sobre seu possível desfalque no Mundial. Após a partida, Nico falou sobre o assunto.

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    — Vi muitas mentiras sendo espalhadas sobre a lesão, coisas que não eram verdade. Desde o início, eu sabia que tinha que encarar um dia de cada vez — disse o jogador.

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    Nico Paz deu o recado em campo com muita elegância, ritmo e bom controle, sem mostrar nenhuma limitação de movimento. O meia, inclusive, quase marcou após bom passe de Valentín Barco, mas parou no goleiro Olafsson. Depois ficou por centímetros de dar uma assistência para Lautaro Martínez, mas a bola acabou saindo com mais força que o necessário. 

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    O desempenho de Paz tranquilizou o técnico Lionel Scaloni, que acompanhou de perto sua recuperação da lesão que o tirou dos dois últimos jogos do Como na temporada europeia. Após seguir todas as recomendações médicas, inclusive com monitoramento da AFA, Nico não sente mais desconfortos e chega pronto para a estreia da Argentina na Copa do Mundo, que acontece no dia 16 de junho, às 22h, contra a Argélia, em Kansas

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