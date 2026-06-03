Às vésperas do início da Copa do Mundo, a Argentina já conta com quase todos os jogadores à disposição, mas ainda vive preocupação com a situação do meia Nico Paz, que ainda não é nome certo no torneio devido a uma lesão no joelho esquerdo.

continua após a publicidade

➡️Quem foi convocado pela seleção Argentina para a Copa do Mundo? Veja lista

Nico Paz em sua primeira Data Fifa pela Argentina ao lado de Lionel Messi (Foto: Reproduçãp/Instagram)

O jogador se lesionou após um choque no jogo pelo Como contra o Hellas Verona, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, e ainda convive com dores na região. O jogador, inclusive, por causa da lesão, não pôde mais atuar para ajudar o clube na reta final do campeonato, que terminou com o time italiano conquistando a classificação inédita para a Champions League.

O técnico do Como, Cesc Fàbregas, comentou que Nico não conseguiu treinar com o time após a lesão, mas que já está se sentindo melhor. Já Scaloni, treinador da seleção da Argentina, enfatizou que Nico Paz não pôde entrar em campo na goleada sobre a Zâmbia, no último dia 31 de maio, porque o jogador não tinha condições para atuar.

continua após a publicidade

Mesmo aparecendo entre os convocados para a Copa do Mundo e, junto com a Seleção Argentina, na preparação dos amistosos, Nico Paz ainda não conseguiu treinar com os companheiros, situação que causa bastante tensão para Lionel Scaloni.

➡️Condição de Nico Paz gera preocupação e conflito para a Argentina antes da Copa do Mundo

Quadro clínico de Nico Paz

Segundo o jornal Marca, da Espanha, o processo de cicatrização da lesão de Nico Paz não está correndo como o esperado e vem criando um clima cada vez mais pessimista sobre sua presença na Copa. De acordo com o regulamento da Fifa, as seleções podem fazer alterações em seus elencos até 24 horas antes da partida de estreia na Copa do Mundo. Neste momento, essa possibilidade de corte do jogador não foi descartada.

continua após a publicidade

Buendía como opção

Em caso de um possível corte de Nico Paz, Scaloni tem Emiliano Buendía, do Aston Villa, como opção de última hora. O meia já havia sido convocado na Data Fifa de março e vem de uma grande temporada com o clube inglês, que foi campeão da Europa League, contando com uma excelente atuação coroada com um golaço de Buendía. A grande temporada do argentino pode ser coroada com uma convocação às vésperas da Copa do Mundo. Buendía, inclusive, foi uma ausência muito sentida pelos argentinos na convocação de Scaloni para o Mundial.

A Argentina está no grupo J na Copa do Mundo e estreia contra a Argélia, no dia 16 de junho, em Kansas. Na sequência, encara a Áustria, no dia 22 de junho, e encerra a fase de grupos contra a Jordânia, no dia 27 de junho, ambas as partidas no Texas.

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável