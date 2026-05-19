Com apenas 23 dias até o início da Copa do Mundo, Nico Paz se torna uma preocupação e motivo de conflito entre o Como, da Itália, clube do jogador, e a Seleção da Argentina. O motivo se dá pela condição física do atleta, que preocupa para a Copa. A Federação Argentina quer que Nico seja preservado, enquanto o Como quer que ele atue na última rodada do campeonato italiano.

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Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

A situação física merece cautela. Nico Paz vem sentindo dores no joelho esquerdo, e há receio de que possa ser uma lesão óssea. Por se tratar de um dos principais destaques argentinos da temporada, com grandes chances de convocação, Lionel Scaloni então optou por enviar um médico da comissão à Itália para acompanhar a condição do jogador argentino. Vale lembrar que Nico se lesionou em uma partida contra o Hellas Verona, no dia 10 de maio, e continua com o incômodo na região. O risco de um agravamento da lesão é real.

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Nico Paz é um dos principais jogadores argentinos na atualidade e é considerado uma peça importante para a Argentina, tanto para essa Copa quanto para o futuro da Seleção. Ter o jogador de grande destaque no futebol italiano é algo que a Seleção Argentina não quer se dar ao luxo de perder.



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O impasse entre a federação e o clube se dá em momentos cruciais na temporada para os dois lados. A Argentina já vislumbra com ansiedade a disputa do Mundial, enquanto o Como ainda luta por uma vaga na Liga dos Campeões, que seria um feito histórico para a equipe italiana.



A Seleção Argentina figura no grupo J e estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho, contra a Argélia, em Kansas. Na sequência, enfrenta a Áustria (22 de junho), no Texas, e a Jordânia (27 de junho), também no Texas.

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