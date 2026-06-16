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Na Copa do Mundo, Argentina e Messi reencontram Argélia após quase 20 anos

Equipes se enfrentaram em um amistoso no Campo Nou, em 2007

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 08:30
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Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo
Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Na Copa do Mundo, Argentina e Lionel Messi reencontram a Argélia após quase 20 anos do único confronto entre as equipes. Em 2007, a Albiceleste encarou as Raposas do Deserto em um amistoso realizado no Camp Nou, na Espanha.

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    Em um jogo muito movimentado, a Argentina abriu o placar com apenas um minuto de jogo com Carlos Tévez convertendo um pênalti. Mas a Argélia virou a partida na etapa inicial com dois gols provenientes de jogadas de bolas paradas e gols de Yahia e Belhadj antes do intervalo.

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    No segundo tempo, Messi empatou o confronto de pênalti para a Argentina, Cambiasso virou o jogo e o jovem jogador do Barcelona na época ampliou a vantagem para a Albiceleste. No fim, a Argélia voltou a descontar com Belhadj, e os sul-americanos venceram o duelo por 4 a 3.

    O confronto serviu como uma preparação para a Copa América de 2007, eu que a Argentina foi vice-campeã após ser derrotada na decisão para o Brasil por 3 a 0. E 19 anos depois, a Albiceleste volta a reencontrar a Argélia, mas dessa vez em uma Copa do Mundo.

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    Técnico da Argentina projeta estreia na Copa do Mundo

    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni citou o jogo entre Brasil e Marrocos para projetar a estreia da Albiceleste na Copa do Mundo. Nesta terça-feira (16), a atual campeã encara a Argélia, e o treinador elogiou a adversária.

    - Argélia é um rival similar a Marrocos. Joga parecido, tem grandes jogadores e um ótimo treinador. O jogo entre Brasil e Marrocos é um bom exemplo. Já vimos a partida da Espanha e não tem adversário fácil... Argélia nos preocupa porque é um grande time. Será um bom teste. Eles têm muita força, muito físico. Nos colocará em dificuldades.

    No Grupo J, a Argentina estreia contra a Argélia, mas depois encara Áustria e Jordânia em busca de uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo.

    Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)

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