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Veterano anuncia última Copa do Mundo com a Argentina

Atleta é um dos líderes do elenco da equipe de Lionel Scaloni

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 20:03
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Otamendi em treino da Argentina com Almada, Messi, De Paul e Lo Celso
Otamendi em treino da Argentina com Almada, Messi, De Paul e Lo Celso (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Um dos líderes do elenco da Argentina, Nicolás Otamendi anunciou a disputa de sua última Copa do Mundo na carreira. Em coletiva, o zagueiro revelou que o elenco precisa estar mais atento devido a vontade redobrada dos rivais vencerem a atual campeã do torneio.

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    - Aproveito esses momentos, porque vai ser minha última Copa do Mundo. É meu quarto Mundial e não há nada mais maravilhoso do que estar aqui defendendo as cores do meu país. Temos que ter humildade para encarar essa competição. Chegamos bem, estamos dando o máximo, pois sabemos que somos campeões e todos vão querer nos vencer.

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    Na sequência, Otamendi deu detalhes de sua preparação para chegar em sua quarta Copa do Mundo com a Argentina. O defensor também afirmou que a presença de Lionel Messi nos treinos da Albiceleste impulsiona os outros atletas a quererem estar em seus melhores níveis.

    ➡️ Técnico da Argentina reflete sobre torcer para o Brasil: 'Por que não pensar?'

    - Sou uma pessoa que se cuida muito para seguir competindo. Quando terminou no Catar, não sabia se chegaria aqui, mas fui me preparando. Jogar a cada três, quatro dias te permite chegar a seleção. O mais importante é a mentalidade e a ambição. E Messi é simples no dia a dia, desfruta das concentrações e dos treinamentos. É um animal competitivo. Isso faz você não relaxar.

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    No Grupo J, a Argentina estreia contra a Argélia, mas depois encara Áustria e Jordânia em busca de uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo.

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    Otamendi em coletiva da Argentina na véspera da estreia na Copa do Mundo
    Otamendi em coletiva da Argentina na véspera da estreia na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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