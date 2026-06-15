Veterano anuncia última Copa do Mundo com a Argentina Atleta é um dos líderes do elenco da equipe de Lionel Scaloni

Um dos líderes do elenco da Argentina, Nicolás Otamendi anunciou a disputa de sua última Copa do Mundo na carreira. Em coletiva, o zagueiro revelou que o elenco precisa estar mais atento devido a vontade redobrada dos rivais vencerem a atual campeã do torneio.

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- Aproveito esses momentos, porque vai ser minha última Copa do Mundo. É meu quarto Mundial e não há nada mais maravilhoso do que estar aqui defendendo as cores do meu país. Temos que ter humildade para encarar essa competição. Chegamos bem, estamos dando o máximo, pois sabemos que somos campeões e todos vão querer nos vencer.

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Na sequência, Otamendi deu detalhes de sua preparação para chegar em sua quarta Copa do Mundo com a Argentina. O defensor também afirmou que a presença de Lionel Messi nos treinos da Albiceleste impulsiona os outros atletas a quererem estar em seus melhores níveis.

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- Sou uma pessoa que se cuida muito para seguir competindo. Quando terminou no Catar, não sabia se chegaria aqui, mas fui me preparando. Jogar a cada três, quatro dias te permite chegar a seleção. O mais importante é a mentalidade e a ambição. E Messi é simples no dia a dia, desfruta das concentrações e dos treinamentos. É um animal competitivo. Isso faz você não relaxar.

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No Grupo J, a Argentina estreia contra a Argélia, mas depois encara Áustria e Jordânia em busca de uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo.

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