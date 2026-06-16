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No jogo 200 com a Argentina, Messi persegue cinco recordes na Copa do Mundo

Camisa 10 deve ser titular na estreia contra a Argélia

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 07:30
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Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia (Foto: Todd Kirkland/AFP)

O jogo 200 de Lionel Messi com a Argentina também marca a estreia da Albiceleste na Copa do Mundo diante da Argélia, nesta terça-feira (16). O camisa 10 busca o bicampeonato do maior torneio de seleções, mas também persegue recordes individuais na competição.

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    Além dos diversos recordes batidos em 2022, Lionel Messi tem outros números pela frente para alcançar e superar na Copa do Mundo de 2026. O Lance! apresenta as marcas que o camisa 10 pode bater nos Estados Unidos.

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    Recordes que Messi busca com a Argentina na Copa do Mundo

    Artilharia da Copa do Mundo

    1. Com 13 gols em Copas do Mundo, Lionel Messi busca o posto de maior artilheiro da história da competição. Atualmente, essa marca pertence a Miroslav Klose, que balançou as redes 16 vezes entre os Mundiais de 2002 e 2014.

    Maior participações em Copas do Mundo

    • Lionel Messi se tornará um dos únicos jogadores a disputar seis Copas do Mundo diferentes em sua carreira. Além do argentino, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa também podem alcançar a façanha.

    Maior número de vitórias em Copas do Mundo

    • Em cinco Copas do Mundo, Lionel Messi conquistou 16 vitórias na competição com a Argentina e é o segundo atleta que mais triunfou na competição. O camisa 10 está atrás apenas de Miroslav Klose, que tem 17 vitórias na história do torneio.

    Número de assistências na Copa do Mundo

    • Com oito assistências em Copas do Mundo, Lionel Messi pode se tornar o maior garçom da história dos Mundiais. Pelé detém o recorde com 10 assistências distribuídas entre as Copas de 1958 e 1970 com o Brasil.

    Número de finais em Copas do Mundo

    1. Lionel Messi também pode igualar Pelé, Cafu, Ronaldo, Matthaus e Littbarski caso chega em sua 3ª final de Copa do Mundo na carreira. Nenhum outro jogador disputou quatro decisões de Mundiais na história, o que colocaria o camisa 10 da Argentina no topo.

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    Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina
    Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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