No jogo 200 com a Argentina, Messi persegue cinco recordes na Copa do Mundo
Camisa 10 deve ser titular na estreia contra a Argélia
O jogo 200 de Lionel Messi com a Argentina também marca a estreia da Albiceleste na Copa do Mundo diante da Argélia, nesta terça-feira (16). O camisa 10 busca o bicampeonato do maior torneio de seleções, mas também persegue recordes individuais na competição.
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Além dos diversos recordes batidos em 2022, Lionel Messi tem outros números pela frente para alcançar e superar na Copa do Mundo de 2026. O Lance! apresenta as marcas que o camisa 10 pode bater nos Estados Unidos.
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Recordes que Messi busca com a Argentina na Copa do Mundo
Artilharia da Copa do Mundo
- Com 13 gols em Copas do Mundo, Lionel Messi busca o posto de maior artilheiro da história da competição. Atualmente, essa marca pertence a Miroslav Klose, que balançou as redes 16 vezes entre os Mundiais de 2002 e 2014.
Maior participações em Copas do Mundo
- Lionel Messi se tornará um dos únicos jogadores a disputar seis Copas do Mundo diferentes em sua carreira. Além do argentino, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa também podem alcançar a façanha.
Maior número de vitórias em Copas do Mundo
- Em cinco Copas do Mundo, Lionel Messi conquistou 16 vitórias na competição com a Argentina e é o segundo atleta que mais triunfou na competição. O camisa 10 está atrás apenas de Miroslav Klose, que tem 17 vitórias na história do torneio.
Número de assistências na Copa do Mundo
- Com oito assistências em Copas do Mundo, Lionel Messi pode se tornar o maior garçom da história dos Mundiais. Pelé detém o recorde com 10 assistências distribuídas entre as Copas de 1958 e 1970 com o Brasil.
Número de finais em Copas do Mundo
- Lionel Messi também pode igualar Pelé, Cafu, Ronaldo, Matthaus e Littbarski caso chega em sua 3ª final de Copa do Mundo na carreira. Nenhum outro jogador disputou quatro decisões de Mundiais na história, o que colocaria o camisa 10 da Argentina no topo.
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