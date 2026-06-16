No jogo 200 com a Argentina, Messi persegue cinco recordes na Copa do Mundo Camisa 10 deve ser titular na estreia contra a Argélia

O jogo 200 de Lionel Messi com a Argentina também marca a estreia da Albiceleste na Copa do Mundo diante da Argélia, nesta terça-feira (16). O camisa 10 busca o bicampeonato do maior torneio de seleções, mas também persegue recordes individuais na competição.

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Além dos diversos recordes batidos em 2022, Lionel Messi tem outros números pela frente para alcançar e superar na Copa do Mundo de 2026. O Lance! apresenta as marcas que o camisa 10 pode bater nos Estados Unidos.

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Recordes que Messi busca com a Argentina na Copa do Mundo

Artilharia da Copa do Mundo

Com 13 gols em Copas do Mundo, Lionel Messi busca o posto de maior artilheiro da história da competição. Atualmente, essa marca pertence a Miroslav Klose, que balançou as redes 16 vezes entre os Mundiais de 2002 e 2014.

Maior participações em Copas do Mundo

Lionel Messi se tornará um dos únicos jogadores a disputar seis Copas do Mundo diferentes em sua carreira. Além do argentino, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa também podem alcançar a façanha.

Maior número de vitórias em Copas do Mundo

Em cinco Copas do Mundo, Lionel Messi conquistou 16 vitórias na competição com a Argentina e é o segundo atleta que mais triunfou na competição. O camisa 10 está atrás apenas de Miroslav Klose, que tem 17 vitórias na história do torneio.

Número de assistências na Copa do Mundo

Com oito assistências em Copas do Mundo, Lionel Messi pode se tornar o maior garçom da história dos Mundiais. Pelé detém o recorde com 10 assistências distribuídas entre as Copas de 1958 e 1970 com o Brasil.

Número de finais em Copas do Mundo

Lionel Messi também pode igualar Pelé, Cafu, Ronaldo, Matthaus e Littbarski caso chega em sua 3ª final de Copa do Mundo na carreira. Nenhum outro jogador disputou quatro decisões de Mundiais na história, o que colocaria o camisa 10 da Argentina no topo.

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