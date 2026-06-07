Tiroteio próximo às instalações da Inglaterra deixa 9 feridos nos EUA

Nove pessoas ficaram feridas após um tiroteio que aconteceu próximo às instalações onde a seleção da Inglaterra está instalada nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo. O local fica em Kansas City, no Missouri.

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A polícia local recebeu um chamado de incidente em uma via próxima da base de treinamentos e do hotel dos ingleses aproximadamente às 4 da manhã de sábado, no horário local, segundo informações do jornal The Athletic. Os moradores reportaram o barulho de tiros sendo disparados e uma grande multidão dispersando.

Três mulheres foram encaminhadas para o hospital, e há registro de nove pessoas que precisaram receber atendimento medico e não correm risco de vida. Nenhuma pessoa foi presa, mas a polícia segue patrulhando a região.

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Embora o tiroteio tenha acontecido próximo ao local onde os jogadores e delegação do país estão, não há registro de que o incidente tenha afetado a programação dos ingleses.

Os jogadores da Inglaterra e a comissão técnica do país estão localizados em Palm Beach, na Flórida, onde terminam a preparação para o início da Copa do Mundo. Os ingleses venceram a Nova Zelândia por 1 a 0 em amistoso preparativo realizado neste sábado (7), com gol marcado por Harry Kane.

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Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

A Inglaterra ainda deve enfrentar a seleção da Costa Rica no último amistoso preparatório para a Copa nesta quarta-feira (10), às 17h (horário de Brasília). A delegação do país deve permanecer em um local de treinamento diferente do atual, na casa do Sporting Kansas City, no Missouri.

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