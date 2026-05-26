Camisa da Alemanha que homenageia Flamengo e foi usada no 7 a 1 é relançada

Nas últimas semanas, a fornecedora de materiais esportivos Adidas, patrocinadora de várias seleções na Copa do Mundo, relançou várias camisas históricas e icônicas que foram utilizadas no passado. Uma delas traz memórias ruins aos torcedores brasileiros: a camisa reserva utilizada pela Alemanha durante a Copa do Mundo de 2014, peça usada pelos jogadores na goleada sobre a Seleção Brasileira por 7 a 1, nas semifinais da competição.

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Em 2014, a camisa chamou atenção por parecer muito com a camisa do Flamengo. E a escolha não foi à toa: a Adidas divulgou um comunicado na época confirmando que a peça era uma homenagem ao Rubro-Negro carioca, a quem a postagem se refere como "popular clube do Rio de Janeiro" e diz que a peça "vai trazer sorte na Copa do Mundo de 2014".

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O relançamento da camisa rubro-negra da Alemanha é parte de uma coleção produzida pela empresa que resgata várias produções históricas utilizadas em campanhas de Copa do Mundo das seleções patrocinadas pela fornecedora. A camisa está disponível no site da Adidas e custa R$ 699,99.

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Junto com ela, outras seis camisas do país foram lançadas, com camisas utilizadas durante a Copa de 1990, 1994, 2006 e a de 2014. Confira abaixo a imagem das camisas:

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Camisas históricas relançadas pela Adidas (Imagem: Divulgação / Adidas)

Além das camisas da Alemanha, a Adidas relançou peças históricas e muito requisitadas, como as usadas pelo Japão em 1993, a da Espanha de 1994, Bélgica de 1986 e da Suécia de 1994.

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O lançamento de vários materiais esportivos da Alemanha próximo à Copa do Mundo não é por acaso. A parceria da Adidas com a Alemanha, que durou 70 anos, vai chegar ao fim em 2027, quando a Nike assumirá a produção das vestimentas da seleção até 2034.

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