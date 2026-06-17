Mikel Merino vira chave após tropeço da Espanha e foca em ajustes Fúria volta a campo no domingo (21) contra a Arábia Saudita

Um dos líderes do elenco da seleção da Espanha na Copa do Mundo, Mikel Merino concedeu entrevista coletiva no auditório da Baylor School, em Chattanooga, no Tennessee, sede da Fúria no Mundial. O polivalente jogador de 29 anos falou do resultado da estreia, diante de Cabo Verde, e virou a chave para a sequência do Grupo H após o empate sem gols.

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Em meio à muitas críticas por ter passado em branco na partida da última segunda-feira (15), Merino foi breve. O foco é performar melhor e seguir o trabalho.

— Cada jogador tem sua própria maneira de lidar com o luto. Foi um período de superação da decepção de não termos conquistado os três pontos. Já estamos pensando no que precisamos melhorar — disse.

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— Talvez eu não tenha me expressado bem. Ninguém morreu, não é exatamente luto, mas as derrotas podem dar essa sensação. Muitas vezes você não tem vontade de falar com ninguém, por isso comparei com o luto. Eu sou uma daquelas pessoas que gosta de assistir ao jogo imediatamente, mas isso não significa que seja a melhor coisa a se fazer — completou.

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Merino em ação no empate da Espanha com Cabo Verde (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

A Espanha deixou o gramado em Atlanta com 23 finalizações (oito no gol), 74% de posse de bola, cerca de 800 passes trocados, 11 escanteios, e muita frustração por ter parado nas mãos do goleiro Vozinho. Uma estreia para se esquecer e analisar para corrigir.

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— Acho que temos que esperar que o treinador e os analistas encontrem a fórmula certa, mas você não perde um jogo fazendo tudo perfeitamente. Sempre quisemos melhorar. O Luis, quando ganhamos, sempre diz que é ótimo; mas sempre há espaço para melhorias. Somos autocríticos mesmo quando ganhamos — destacou.

A Espanha volta a campo no domingo (21), às 13h (de Brasília), contra a Arábia Saudita, pela segunda rodada, novamente no Estádio de Atlanta.

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