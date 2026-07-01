Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta terça (30) Jogos da segunda fase continuam

A Copa do Mundo 2026 segue a todo o vapor. Com o final dos jogos desta terça-feira (30), Noruega (que enfrenta o Brasil), França e México se classificaram para as oitavas de final do Mundial. Confira como fica o chaveamento e as próximas partidas.

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Ao final de mais um dia, assim fica o chaveamento da Copa do Mundo até agora:

Veja o chaveamento da Copa do Mundo após jogos desta terça-feira (30)

Depois de vencer a Costa do Marfim por 2 a 1 em uma partida pouco inspirada, a Noruega confirma sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo e enfrenta o Brasil na fase. A partida que definirá o futuro da Seleção Brasileira acontece neste domingo (5), às 17h (de Brasília).

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A França, por sua vez, atropelou a Suécia e a partida nem teve graça para os europeus. Com uma atuação incrível do trio mágico de Mbappé, Olise e Dembelé, a atual vice campeã do mundo enfrenta o Paraguai na próxima fase.

A seleção anfitriã, comandada por Quiñones, também não deixou o Equador sentir o cheiro das oitavas. Em um recital mexicano, os mandantes venceram o time equatoriano por 2 a 0, com dois tentos marcados no primeiro tempo e uma dominância absoluta do jogo.

Veja os demais jogos da segunda fase da Copa do Mundo:

Quarta-feira, 1º de julho

13h — Inglaterra x República Democrática do Congo

17h — Bélgica x Senegal

21h — Estados Unidos x Bósnia

Quinta-feira, 2 de julho

16h — Espanha x Áustria

20h — Portugal x Croácia

Sexta-feira, 3 de julho

0h — Suíça x Argélia 15h — Austrália x Egito 19h — Argentina x Cabo Verde 22h30 — Colômbia x Gana