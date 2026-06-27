Messi x Cristiano Ronaldo só na final: veja o chaveamento da Copa Craques de Argentina e Portugal são duas das estrelas do Mundial

Dois dos maiores jogadores dos últimos anos, Lionel Messi, de 39 anos, e Cristiano Ronaldo, de 41, já duelaram 36 vezes ao longo da carreira, considerando jogos oficiais por clubes e seleções. Na Copa do Mundo dos EUA, México e Canadá, no entanto, a sexta do currículo de ambos, a dupla de astro só pode se enfrentar na final.

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Gráfico mostra números da carreira de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (Reprodução)

Atual campeã e classificada em primeiro do Grupo J com uma rodada de antecipação, a Argentina enfrenta o surpreendente e debutante Cabo Verde na segunda fase. Nas oitavas de final, Lionel Messi (artilheiro da Copa, com cinco gols) e companhia terão pela frente australianos ou egípcios.

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Nas quartas de final, a seleção dirigida por Lionel Scaloni poderá fazer um clássico sul-americano com a Colômbia. Gana, Suíça ou um dos melhores terceiros colocados também pode cruzar o caminho dos atuais campeões.

Numa eventual semifinal, o Brasil é um dos mais cotados a medir forças com a Argentina.

Seleção de Cristiano Ronaldo tem caminho mais difícil

Terceira colocada na Copa de 1966, na Inglaterra, seu melhor resultado até aqui, a seleção de Portugal, a princípio, tem um caminho mais árduo até uma inédita decisão. Na segunda fase, a adversária será a Croácia, vice em 2018, na Rússia, e terceira em 2022, no Catar.



Caso avancem, os lusitanos terão pela frente, nas oitavas de final, a favorita Espanha (campeã de 2010) ou o segundo colocado do Grupo J (Áustria ou Argélia).

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Gráfico mostra chaveamento do mata-mata da Copa (Reprodução)

Messi leva vantagem no confronto direto com CR7



Bélgica, Senegal ou EUA estão entre as seleções que podem desafiar Portugal em uma das quartas de final do Mundial.

Já a tetracampeã mundial Alemanha ou a bicampeã França, que se enfrentam numa provavél quartas de final, deve ser o rival de Portugal na semifinal.

Sobre o confronto direto entre os craques argentino e o português, Messi leva vantagem: 16 vitórias, contra 11 de Cristiano Ronaldo, além de 9 empates.

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