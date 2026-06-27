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Cristiano Ronaldo vira assunto com Messi em Portugal x Colômbia: 'Fugiu'

Jogador teve partida apagada neste sábado (27)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 22:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Portugal e Colômbia empataram por 0 a 0 neste sábado (27), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. O resultado garantiu a liderança aos colombianos, com sete pontos, enquanto os portugueses avançaram em segundo lugar, com cinco.

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    Com o empate, Portugal terminou em segundo lugar e terá pela frente a Croácia na próxima fase. A situação fez internautas brincarem que Cristiano Ronaldo teria fugido de um possível duelo contra Messi.

    Durante a partida, a Colômbia foi superior em boa parte do tempo e chegou a marcar nos acréscimos com Davinson Sánchez, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Cristiano Ronaldo teve atuação discreta e pouco participou das ações ofensivas de Portugal.

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    Nas redes sociais, o camisa 7 acabou virando assunto após a definição da chave do mata-mata. Torcedores apontaram que, caso Portugal vencesse a Colômbia, a seleção ficaria no lado do chaveamento que poderia proporcionar um encontro contra a Argentina de Lionel Messi nas fases decisivas do Mundial.

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    Veja a repercussão:

    Tradução: O Mundial 2026 será lembrado como a última vez que pudemos ver um Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, um ganhou os dois jogos para enfrentá-lo, o outro se escondeu e preferiu o empate. Depois vão nos vender que montam o Fixture a favor, as verdades se dizem.

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    Tradução: Cristiano Ronaldo jogou? Nem vi.

    Como foi Portugal x Colômbia?

    A Colômbia começou melhor e criou a primeira grande chance logo no primeiro minuto, quando Luis Díaz invadiu a área, finalizou cruzado e, após desvio em Rúben Dias, Córdoba cabeceou por cima do travessão. Os sul-americanos seguiram pressionando e levaram perigo em finalizações de James Rodríguez, Córdoba e Jhon Arias, obrigando Diogo Costa a fazer boas defesas.

    Portugal respondeu em chutes de Bruno Fernandes e Rúben Dias, mas sem grande efetividade. Cristiano Ronaldo ainda assustou em uma finalização anulada por impedimento e cobrou uma falta nas mãos de Vargas. Nos minutos finais da etapa, a seleção portuguesa cresceu no jogo e passou a pressionar. Vargas salvou a Colômbia ao defender um perigoso de Bruno Fernandes. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

    CR7 teve partida apagada contra a Colômbia
    CR7 teve partida apagada contra a Colômbia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Colômbia seguiu dominando e teve gol anulado

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    O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes trocando erros e dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Portugal levou perigo aos cinco minutos e pouco depois a Colômbia quem respondeu. Aos 14 minutos, Cristiano Ronaldo desperdiçou uma boa oportunidade após passe de João Félix, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

    Aos 27 minutos, a Colômbia voltou a levar perigo quando Santi Arias encontrou Luis Díaz dentro da área, mas o atacante dominou, girou e furou na hora da finalização. Na sequência, James Rodríguez arriscou de fora da área e viu Renato Veiga desviar a bola para escanteio.

    A emoção ficou para os acréscimos. Aos 45 minutos, a Colômbia chegou a balançar as redes com Davinson Sánchez. Após cobrança curta de escanteio, Luis Díaz acionou Quintero, que cruzou para o zagueiro cabecear para o fundo do gol. O assistente, no entanto, assinalou impedimento no lance. O VAR revisou a jogada e confirmou a posição irregular, anulando o gol e mantendo o empate sem gols.

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