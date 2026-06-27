Cristiano Ronaldo vira assunto com Messi em Portugal x Colômbia: 'Fugiu' Jogador teve partida apagada neste sábado (27)

Portugal e Colômbia empataram por 0 a 0 neste sábado (27), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. O resultado garantiu a liderança aos colombianos, com sete pontos, enquanto os portugueses avançaram em segundo lugar, com cinco.

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Com o empate, Portugal terminou em segundo lugar e terá pela frente a Croácia na próxima fase. A situação fez internautas brincarem que Cristiano Ronaldo teria fugido de um possível duelo contra Messi.

Durante a partida, a Colômbia foi superior em boa parte do tempo e chegou a marcar nos acréscimos com Davinson Sánchez, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Cristiano Ronaldo teve atuação discreta e pouco participou das ações ofensivas de Portugal.

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Nas redes sociais, o camisa 7 acabou virando assunto após a definição da chave do mata-mata. Torcedores apontaram que, caso Portugal vencesse a Colômbia, a seleção ficaria no lado do chaveamento que poderia proporcionar um encontro contra a Argentina de Lionel Messi nas fases decisivas do Mundial.

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Veja a repercussão:

cristiano ronaldo com medo de lionel messi, FUGIU — nico ᶜʳᶠ 🇧🇷 (@jksadic) June 28, 2026

Nunca imaginei que diria isso mas Cristiano Ronaldo fugiu do encontro com Lionel Messi — GALINHO (@GALINHO_FLA) June 28, 2026

El Mundial 2026 será recordado como la última vez que pudimos ver un Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, uno ganó los dos partidos para enfrentarlo, el otro se escondió y prefirió el empate. Después nos van a vender que nos arman el Fixture a favor, las verdades se dicen. — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 28, 2026

Tradução: O Mundial 2026 será lembrado como a última vez que pudemos ver um Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, um ganhou os dois jogos para enfrentá-lo, o outro se escondeu e preferiu o empate. Depois vão nos vender que montam o Fixture a favor, as verdades se dizem.

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A verdade é que Cristiano Ronaldo estava se cagando de medo de pegar a argentina no mata-mata, vai sair desse jogo com a cueca direto pro lixo — Gabriel Azevedo (@azevs1) June 28, 2026

cristiano ronaldo fugiu da chave do messi.



nada mudou e nunca mudará. pic.twitter.com/97nOH4tMfy — joão (@ojoaosci) June 28, 2026

Cristiano ronaldo jugó? Ni lo vi — RomanGhost (@RomanGhost4) June 28, 2026

Tradução: Cristiano Ronaldo jogou? Nem vi.

Como foi Portugal x Colômbia?

A Colômbia começou melhor e criou a primeira grande chance logo no primeiro minuto, quando Luis Díaz invadiu a área, finalizou cruzado e, após desvio em Rúben Dias, Córdoba cabeceou por cima do travessão. Os sul-americanos seguiram pressionando e levaram perigo em finalizações de James Rodríguez, Córdoba e Jhon Arias, obrigando Diogo Costa a fazer boas defesas.

Portugal respondeu em chutes de Bruno Fernandes e Rúben Dias, mas sem grande efetividade. Cristiano Ronaldo ainda assustou em uma finalização anulada por impedimento e cobrou uma falta nas mãos de Vargas. Nos minutos finais da etapa, a seleção portuguesa cresceu no jogo e passou a pressionar. Vargas salvou a Colômbia ao defender um perigoso de Bruno Fernandes. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

CR7 teve partida apagada contra a Colômbia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Colômbia seguiu dominando e teve gol anulado

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O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes trocando erros e dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Portugal levou perigo aos cinco minutos e pouco depois a Colômbia quem respondeu. Aos 14 minutos, Cristiano Ronaldo desperdiçou uma boa oportunidade após passe de João Félix, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

Aos 27 minutos, a Colômbia voltou a levar perigo quando Santi Arias encontrou Luis Díaz dentro da área, mas o atacante dominou, girou e furou na hora da finalização. Na sequência, James Rodríguez arriscou de fora da área e viu Renato Veiga desviar a bola para escanteio.

A emoção ficou para os acréscimos. Aos 45 minutos, a Colômbia chegou a balançar as redes com Davinson Sánchez. Após cobrança curta de escanteio, Luis Díaz acionou Quintero, que cruzou para o zagueiro cabecear para o fundo do gol. O assistente, no entanto, assinalou impedimento no lance. O VAR revisou a jogada e confirmou a posição irregular, anulando o gol e mantendo o empate sem gols.

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