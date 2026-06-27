logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Sem Messi, Argentina está escalada para encarar a Jordânia na Copa do Mundo

Albiceleste entra em campo com time alternativo, mas com liderança assegurada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 20:08
Favorite o Lance! no Google
Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo
Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Sem Lionel Messi, a Argentina encara a Jordânia com uma equipe alternativa, pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O camisa 10 iniciará o duelo no banco de reservas e é preservado visando o início do mata-mata do torneio.

continua após a publicidade
  • Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia na Copa do Mundo

    Argentina enfrenta Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Com isso, a Argentina entra em campo com Dibu Martínez; Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paredes, Palacios, Lo Celso; Lautaro Martínez, Julián Álvarez e Nico Paz. São nove mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra a Áustria.

    continua após a publicidade

    Uma das surpresas é a presença de Gio Simeone como lateral-direito, uma vez que o atleta é um ponta de origem e é como atua no Atlético de Madrid. No entanto, o atleta já treinou na ala destra com Scaloni em caso de uma formação com três zagueiros na Albiceleste.

    Além disso, Simeone, Lo Celso, Palacios, Tagliafico e Senesi ganham seus primeiros minutos com a Argentina na Copa do Mundo. A única baixa da relação é o zagueiro Cuti Romero, que se recupera após sentir um incômodo no joelho direito na vitória da Albiceleste sobre a Áustria.

    continua após a publicidade

    Argentina planeja dar minutos a Messi e Flaco López

    Classificada e com a liderança da chave assegurada, a Argentina de Lionel Scaloni planeja dar minutos a Messi e Flaco López no segundo tempo. Além da dupla, o meia Valentín Barco também deve ganhar oportunidades e minutos em sua primeira Copa do Mundo.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Messi sorri em treino da Argentina após vitória contra a Áustria na Copa do Mundo
    Messi sorri em treino da Argentina após vitória contra a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Camisa 9, Harry Kane corre para comemorar o segundo gol da Inglaterra sobre o Panamá
    Copa do Mundo 2026Dê suas notas: Inglaterra vence o Panamá com recorde de KaneHá 4 minutos
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Inglaterra vence Panamá e se classifica na liderança do Grupo L da CopaHá 10 minutos
    Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Kane marca mais um; saiba como está a artilharia da Copa do MundoHá 11 minutos
    De cabeça, Harry Kane faz o segundo gol da Inglaterra sobre Gana, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Harry Kane bate recorde na Copa do Mundo e se aproxima de PeléHá 16 minutos
    Salah limpando o rosto do suor
    Copa do Mundo 2026Salah sofre lesão e pode desfalcar Egito na 2ª fase da CopaHá 20 minutos
    Torcedores da Colômbia nos arredores do Hard Rock Stadium - Copa do Mundo 2026
    Copa do Mundo 2026Colômbia transforma Portugal e Cristiano Ronaldo em visitantes na CopaHá 32 minutos

    Mais LANCE!

    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
    Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Cristiano Ronaldo joga? Portugal define escalação contra a Colômbia
    Mãe de Cristiano Ronaldo manda recado antes de Portugal x Colômbia
    Luka Modric durante partida contra a Gana na Copa do Mundo
    Modrić ultrapassa Maradona e atinge marca histórica em Copas do Mundo
    Nico Williams irritou a torcida do Flamengo
    Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: 'Chorão'
    Goleiro da Jordânia Yazeed Abulaila salta para fazer uma defesa na derrota para a Argélia na Copa do Mundo
    Entenda por que vencer não é a melhor opção em Áustria x Argélia
    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
    Uruguai toma decisão severa e cancela voo fretado; jogadores voltam separados
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    Antes de definição do confronto, Vozinha queria jogar contra Messi: 'O melhor'
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Portugal já está classificado? Veja o que está em jogo contra a Colômbia
    Isak Hien sai de campo carregado pelos médicos da Suécia na partida contra o Japão na Copa do Mundo
    Suécia perde titular absoluto por lesão antes de jogo contra a França
    Nico Williams, da Espanha, em discussão com De la Cruz, do Uruguai
    Nico Williams, da Espanha, critica atitude de De la Cruz em jogo da Copa
    Em alta, Cody Gakpo, atacante do Liverpool, é um dos destaques da equipe (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)
    Craque da Holanda na Copa, Cody Gakpo anuncia morte do filho durante a gravidez da namorada
    De camisas amarelas, torcedores da Colômbia cantam e vibram antes do jogo contra Portugal pela Copa do Mundo
    Torcida da Colômbia 'invade' Miami para jogo decisivo na Copa do Mundo