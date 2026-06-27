Sem Messi, Argentina está escalada para encarar a Jordânia na Copa do Mundo Albiceleste entra em campo com time alternativo, mas com liderança assegurada

Sem Lionel Messi, a Argentina encara a Jordânia com uma equipe alternativa, pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O camisa 10 iniciará o duelo no banco de reservas e é preservado visando o início do mata-mata do torneio.

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Com isso, a Argentina entra em campo com Dibu Martínez; Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paredes, Palacios, Lo Celso; Lautaro Martínez, Julián Álvarez e Nico Paz. São nove mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra a Áustria.

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Uma das surpresas é a presença de Gio Simeone como lateral-direito, uma vez que o atleta é um ponta de origem e é como atua no Atlético de Madrid. No entanto, o atleta já treinou na ala destra com Scaloni em caso de uma formação com três zagueiros na Albiceleste.

Além disso, Simeone, Lo Celso, Palacios, Tagliafico e Senesi ganham seus primeiros minutos com a Argentina na Copa do Mundo. A única baixa da relação é o zagueiro Cuti Romero, que se recupera após sentir um incômodo no joelho direito na vitória da Albiceleste sobre a Áustria.

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Argentina planeja dar minutos a Messi e Flaco López

Classificada e com a liderança da chave assegurada, a Argentina de Lionel Scaloni planeja dar minutos a Messi e Flaco López no segundo tempo. Além da dupla, o meia Valentín Barco também deve ganhar oportunidades e minutos em sua primeira Copa do Mundo.

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