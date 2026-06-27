logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Imagens de Messi em Jordânia x Argentina viralizam: 'Habitual'

Equipes se enfrentam pelo Grupo J

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 23:35
Favorite o Lance! no Google
Messi em Jordânia x Argentina da Copa do Mundo
Messi em Jordânia x Argentina da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Argentina enfrenta a Jordânia na noite deste sábado (27), no Texas, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo J. Para a ocasião, o meia Lionel Messi não está escalado para começar entre os jogadores titulares da equipe de Lionel Scaloni. Apesar disso, imagens do camisa 10 antes do apito inicial viralizaram nas redes sociais.

continua após a publicidade
  • Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo

    Sem Messi, Argentina está escalada para encarar a Jordânia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

    Portugal, Argentina e Inglaterra: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (27/06)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas
  • Brasil x Escócia - terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

    Seleção, Argentina e Portugal desafiam preços abusivos e lotam estádios na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas

    • ➡️ Sem Messi, Argentina está escalada para encarar a Jordânia na Copa do Mundo

    Diversos momentos do jogador antes do início da partida circularam na web. Os de maiores destaques foram a chegada ao estádio, ao lado do companheiro de time Rodrigo de Paul, além do momento em que a equipe albiceleste entrou para aquecer, tendo o Messi liderando os jogadores.

    Nas redes sociais, as imagens viralizaram entre os torcedores. Veja abaixo a repercussão:

    ➡️ Antes de definição do confronto, Vozinha queria jogar contra Messi: 'O melhor'

    Tradução: "A cena habitual do líder e seus soldados"

    Tradução: "Messi lidera a Argentina".

    Tradução: "Mesmo quando ele não está começando, ele ainda é o macho alfa".

    Messi e De Paul aquecendo em Argentina x Jordânia (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Copa do Mundo 2026Impedimento em Colômbia x Portugal revolta web: 'Inacreditável'Há 36 minutos
    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Fora de CampoCristiano Ronaldo vira assunto com Messi em Portugal x Colômbia: 'Fugiu'Há 46 minutos
    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo
    Fora de CampoDenílson aponta maior vexame da Copa do Mundo e o responsável: 'Tem que parar'Há 1 hora
    Gonzalo Plata Flamengo Botafogo
    Fora de CampoBotafogo manda recado após gafe do Flamengo sobre Copa do MundoHá 1 hora
    Felipe Melo é sincero sobre declaração de Rayan em coletiva da Seleção Brasileira
    Fora de CampoFelipe Melo é sincero sobre fala polêmica de Rayan: 'Por isso'Há 2 horas
    Jogadores do Flamengo reunidos em jogo da Libertadores
    Fora de CampoFilha de ator da Globo 'revela' affair com jogador do Flamengo; vejaHá 3 horas

    Mais LANCE!

    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
    Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Artista aceita troca de imóveis com Neymar por mansão em Mangaratiba
    Mãe de Cristiano Ronaldo manda recado antes de Portugal x Colômbia
    Nico Williams irritou a torcida do Flamengo
    Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: 'Chorão'
    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
    Uruguai toma decisão severa e cancela voo fretado; jogadores voltam separados
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    Antes de definição do confronto, Vozinha queria jogar contra Messi: 'O melhor'
    Igor Jesus, ídolo do Botafogo, no Nottingham Forest
    Torcida do Botafogo reage a atitude de Igor Jesus: 'Tinha que ser'
    Federação da Bósnia responde provocação de repórter americana: 'Meu Deus'
    Em sua folga, Neymar comprou um relógio de mais de R$ 5 mi; veja
    Matheus Camilo conquista primeira vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
    Estrangeiros reagem ao nocaute de brasileiro no UFC Baku: 'Pode ser problema'
    Ryan Mendes foi denunciado à Fifa antes do início da Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Capitão de Cabo Verde é investigado por estupro de brasileira na Nova Zelândia
    Manifestações do orgulho LGBT marcam Egito x Irã: veja imagens
    Alisson e Natália Becker comemoram aniversário de casamento durante torneio (Foto: Reprodução/Instagram)
    Natália Becker, esposa de Alisson, comemora conquista durante Copa