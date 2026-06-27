Imagens de Messi em Jordânia x Argentina viralizam: 'Habitual' Equipes se enfrentam pelo Grupo J

A Argentina enfrenta a Jordânia na noite deste sábado (27), no Texas, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo J. Para a ocasião, o meia Lionel Messi não está escalado para começar entre os jogadores titulares da equipe de Lionel Scaloni. Apesar disso, imagens do camisa 10 antes do apito inicial viralizaram nas redes sociais.

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➡️ Sem Messi, Argentina está escalada para encarar a Jordânia na Copa do Mundo

Diversos momentos do jogador antes do início da partida circularam na web. Os de maiores destaques foram a chegada ao estádio, ao lado do companheiro de time Rodrigo de Paul, além do momento em que a equipe albiceleste entrou para aquecer, tendo o Messi liderando os jogadores.

Nas redes sociais, as imagens viralizaram entre os torcedores. Veja abaixo a repercussão:

➡️ Antes de definição do confronto, Vozinha queria jogar contra Messi: 'O melhor'

المشهد الإعتيادي للقائد وجنوده 🔥 pic.twitter.com/2WeWXYlxaa — Messi World (@M10GOAT) June 28, 2026

Tradução: "A cena habitual do líder e seus soldados"

Messi leads the way for Argentina. 🇦🇷#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Tradução: "Messi lidera a Argentina".

even when he's not starting he's still the alpha male pic.twitter.com/94ZPkbjlIM — Neon🎭🇦🇷 (@ExcuseMyGhost_) June 28, 2026

Tradução: "Mesmo quando ele não está começando, ele ainda é o macho alfa".

😅🇦🇷 Luisinho, na CazéTV, ao ver Messi e De Paul chegando juntos ao estádio:



"Parece que eles fazem de sacanagem, não é possível."



📸 Reprodução/CazéTV pic.twitter.com/gjrToxFS28 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 28, 2026