A rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo ganhará mais um capítulo na Copa do Mundo de 2026. Concorrentes de Bolas de Ouro por mais de uma década, ambos não estiveram mais entre os cotados desde que Messi ganhou o prêmio pelo protagonismo na Copa do Mundo de 2022. Contrariando as probabilidades, eles estarão em mais um Mundial: Messi com 38 anos e Cristiano Ronaldo com 41.

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Recentemente, em março, Messi chegou a 900 gols oficiais na carreira, sendo 112 destes marcados nas 174 partidas pela seleção argentina. Já Cristiano Ronaldo tem 973 gols na carreira, com 126 gols marcados por Portugal em 173 partidas.

Quem conseguirá marcar mais gols na Copa do Mundo de 2026? Na primeira fase, a Argentina de Messi pega Argélia, Áustria e Jordânia. Já Portugal, de Cristiano Ronaldo, enfrenta República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia.

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Números de Messi em Copas do Mundo

O craque argentino chega à América do Norte com o peso e a glória de ser o atual campeão. Desde sua estreia na edição de 2006, quando marcou um gol em três jogos disputados, até sua consagração épica em 2022, no Catar — onde atingiu seu ápice no torneio com sete gols em sete partidas —, ele, sem dúvidas, evoluiu.

Ao todo, somando suas participações nas cinco Copas anteriores (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), Messi entrou em campo 26 vezes e balançou as redes em 13 oportunidades. A edição do Brasil em 2014 (com quatro gols em sete jogos) já havia demonstrado seu protagonismo, mas agora, em 2026, ele busca não apenas defender o título mundial, mas também consolidar e ampliar sua já lendária marca de gols e presenças com a camisa da seleção argentina.

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Messi em treino da Argentina em Kansas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jamie Squire/Getty Images via AFP)

Números de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

Do outro lado, o astro português continua a desafiar os limites do tempo e as estatísticas. Cristiano Ronaldo chega a 2026 ostentando o feito histórico de ter marcado ao menos um gol em todas as cinco edições de Copa do Mundo que disputou. A primeira, em 2006, ele marcou um gol nas seis partidas que disputou. Seu desempenho mais letal ocorreu na Rússia, em 2018, quando anotou quatro gols em quatro jogos disputados.

Somando todas as suas campanhas de 2006 a 2022, o atacante luso acumula um total de 22 partidas disputadas e 8 gols marcados no torneio máximo do futebol. Mesmo vindo de uma participação mais contida no Catar em 2022 (quando registrou um gol em cinco jogos), a inesgotável fome de vencer de CR7 o impulsiona para a Copa de 2026. Em solo norte-americano, ele terá a missão de liderar Portugal na busca por um título inédito, enquanto tenta aumentar sua contagem pessoal no torneio.

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