Quantos gols Harry Kane tem na história da Copa do Mundo? Centroavante inglês marcou duas vezes contra a Croácia

Com os dois gols anotados até o momento na partida contra a Croácia, pela Copa do Mundo de 2026, o craque Harry Kane alcançou a impressionante marca de 10 gols na história dos Mundiais. O gol histórico veio de forma cirúrgica: logo após os croatas buscarem o empate, o capitão inglês aproveitou um escanteio perfeito de Declan Rice, subiu mais alto que todo mundo e testou firme para recolocar a Inglaterra em vantagem.

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Harry Kane converte após a repetição do pênalti contra a Croácia e ultrapassou Cristiano Ronaldo na artilharia das Copas do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Em uma primeira etapa de pura emoção, os croatas conseguiram buscar o gol de empate e ameaçaram estragar os planos da Inglaterra. Foi aí que a estrela do capitão brilhou mais forte. Após uma cobrança de escanteio milimétrica de Declan Rice, Kane subiu mais alto que a defesa adversária e testou firme, anotando o seu segundo gol no jogo e recolocando a Inglaterra em vantagem.

Com os dois gols marcados (um de pênalti e esse belíssimo gol de cabeça), muitos torcedores se perguntam: qual é o tamanho da marca do camisa 9 na história do torneio? Abaixo, o Lance! destrincha o raio-x completo do artilheiro.

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Quantos gols Harry Kane tem em Copas do Mundo?

Kane precisou de apenas três edições do torneio para alcançar a emblemática marca de dois dígitos em gols. Ao somar 10 bolas na rede, Kane alcançou o lendário Gary Lineker como o maior artilheiro da história da seleção inglesa em Copas do Mundo.

Rússia 2018 (6 gols): o ano da consagração máxima. Kane foi o Chuteira de Ouro daquela Copa, anotando dois gols contra a Tunísia, um hat-trick diante do Panamá e mais um contra a Colômbia, nas oitavas de final.

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Catar 2022 (2 gols): atuando mais como um construtor de jogadas, o camisa 9 deixou sua marca nas oitavas de final contra o Senegal e balançou as redes contra a França, nas quartas de final.

América do Norte 2026 (2 gols… ): deixou sua assinatura duas vezes no clássico contra a Croácia, primeiro em um pênalti cheio de drama que precisou ser repetido, e depois no gol de cabeça salvador após o escanteio de Rice, logo depois de a Croácia buscar o empate no fim da primeira etapa.

Kane ultrapassa Cristiano Ronaldo e iguala lendas

Ao chegar ao seu 10º gol, Harry Kane não apenas deixou para trás os 8 gols do astro português Cristiano Ronaldo, como agora entra em um clube extremamente seleto da história do futebol.

Com dez gols anotados, o atacante inglês iguala a marca de monstros sagrados da história das Copas do Mundo, como o alemão Helmut Rahn, o peruano Teófilo Cubillas, o inglês Gary Lineker, além dos atacantes Gabriel Batistuta (Argentina) e Thomas Müller (Alemanha).

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