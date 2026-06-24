Messi deixa para trás 'aposentadoria' em busca do bi da Copa nos EUA Camisa 10 completa 39 anos e vive expectativa por novo título mundial

Lionel Messi vive sua última Copa do Mundo com a Argentina com uma leveza poucas vezes antes vista em sua trajetória. Mas nem sempre foi assim. Embora o jogador pareça um extraterrestre, o ser humano já passou por questionamentos e chegou até a se "aposentar" da seleção.

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Entre 2014 e 2016, Lionel Messi foi derrotado em três finais consecutivas com a Argentina, sendo uma na Copa do Mundo e outras duas em Copas Américas. O insucesso trouxe dúvidas e incertezas sobre a permanência e continuidade na Albiceleste.

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Na Copa do Mundo disputada no Brasil, a Argentina iniciou a competição embalada pelo talento de Messi, que marcou quatro gols na fase de grupos. A Albiceleste passou da Suíça, Bélgica e Holanda, mas foi derrotada para a Alemanha na prorrogação no que poderia ter sido o primeiro Mundial da carreira do camisa 10.

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Em 2015, a Argentina foi derrotada na decisão da Copa América para o Chile nos pênaltis, e Messi ainda não havia conquistado títulos por seu país. E em mais uma decisão entre as duas melhores equipes do continente na época, o camisa 10 desperdiçou uma das cobranças da marca da cal na Copa América do Centenário, que foi disputada em pleno MetLife Stadium, nos Estados Unidos, em 2016.

- A seleção acabou para mim. Não é para mim. Eu tentei, era o que eu mais desejava, e não deu - disse Messi na zona mista após a derrota para o Chile na Copa América do Centenário, em 2016.

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Messi lamenta derrota da Argentina para o Chile na Copa América do Centenário, em 2016 (Foto: AFP)

Na época, Messi chocou a imprensa argentina e dava a entender que estava se aposentando da seleção aos 29 anos de idade e vivendo grande fase no Barcelona. No entanto, o camisa 10 voltou a atender o chamado da Albiceleste e voltou a vestir as cores de seu país em setembro para a estreia da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

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Messi viveu nova incerteza após a Copa do Mundo de 2018

Após um ciclo muito conturbado, Lionel Messi viveu uma nova frustração durante a Copa do Mundo de 2018. A equipe comandada por Jorge Sampaoli chegou sob desconfiança no torneio e a má campanha culminou com a demissão do treinador.

Na sequência, Lionel Scaloni assumiu a Albiceleste ainda como interino, mas Messi pediu para não ser convocado até o fim daquele ano. Segundo a imprensa argentina, o camisa 10 chegou a cogitar uma pausa definitiva, mas o atleta decidiu seguir com a seleção após uma conversa com Chiqui Tapia, presidente da AFA.

Em uma entrevista concedida ao "Olé" antes do início da Copa do Mundo, Scaloni lembrou seu primeiro contato com Messi após assumir o comando da Argentina como treinador interino. O comandante relembrou que o camisa 10 o chamou de "louco" por ter aceitado o cargo e detalhou a conversa que teve para recuperar o craque.

- Ele se surpreendeu, riu e disse: "Vocês estão loucos". Sabia que ele não viria aos primeiros jogos. Quando essas partidas começaram a passar, o chamamos para disser a ele que queríamos que voltasse. Ele dizia: "Não sei, não tenho certeza". E no fim, ele se esforça pela seleção. Sabíamos que se tocássemos nesse ponto, ele voltaria. Ele voltou. E tentamos fazer com que estivesse feliz, pois era um momento de reestruturação, haviam muitos meninos que não o conheciam.

Na sequência, Scaloni não deu prazo para o fim da passagem de Lionel Messi na Argentina apesar da idade avançada do camisa 10. Além disso, o treinador se mantém assustado com o fato do jogador ter conquistado apenas quatro títulos com a Albiceleste em 20 anos de serviços a seleção de seu país.

- Ele vai jogar até quando quiser, porque sabemos o que é. E não estranha que jogue sua sexta Copa do Mundo. O que é estranho é ter só quatro títulos com a seleção. Esteve próximo de ganhar mais duas Copas Américas e um Mundial. A linha é muito tênue. Seria algo histórico.

Lionel Messi observado por Scaloni em treino da Argentina antes de jogo contra a Venezuela (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Em busca do bi Mundial nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, Messi buscará o bicampeonato da Copa do Mundo aos 39 anos de idade, no dia 19 de julho. No mesmo MetLife Stadium em que anunciou sua "aposentadoria" da Argentina, o camisa 10 busca retornar e reconquistar o título mais importante do futebol.

No início da atual Copa do Mundo, Messi dá indicativos de que está com fome e com vontade de vencer novamente a competição após ter conquistado o título em 2022. Em duas partidas, o camisa 10 soma cinco gols, é o artilheiro do Mundial e vem batendo diversas marcas históricas.

Nesse momento, Messi e a Argentina estão a seis partidas de distância de mais um título da Copa do Mundo. No sábado (27), a Scaloneta encara a Jordânia para dar mais um passo em uma campanha que se inicia com muta expectativa pelo bicampeonato consecutivo.

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