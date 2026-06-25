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Mesmo sem jogar, cinco seleções têm chance de se classificar hoje na Copa do Mundo; entenda

Cenário envolvendo os melhores terceiros colocados pode assegurar a vaga antecipada

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 15:40
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Cristiano Ronaldo sorrindo durante a partida contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
O jogador Cristiano Ronaldo, em partida entre Portugal e Uzbequistão. (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

Cinco seleções podem assegurar classificação para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 mesmo sem entrar em campo nesta quinta-feira (25). Portugal, Espanha, Inglaterra, Egito e Gana, todas com quatro pontos conquistados após duas rodadas, aguardam apenas a definição dos grupos que jogam hoje para confirmar a vaga na fase eliminatória.

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    • A situação está ligada à disputa entre os terceiros colocados. No novo formato da Copa do Mundo, os dois primeiros de cada grupo avançam diretamente, enquanto os oito melhores terceiros colocados também seguem na competição.

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    Cenário favorece seleções com quatro pontos

    Até o momento, três grupos já foram concluídos com terceiros colocados que terminaram com três pontos ou menos: os grupos A, C e I.

    Grupo A da Copa do Mundo (Tabela Lance!)
    Grupo C da Copa do Mundo (Tabela Lance!)
    Grupo I da Copa do Mundo
    Grupo I da Copa do Mundo (Tabela Lance!)

    Com isso, já existem três seleções em situação desfavorável na disputa pelas vagas destinadas aos terceiros colocados. Caso mais um grupo encerre a fase de grupos nesta quinta-feira com o terceiro colocado somando no máximo três pontos, ficará matematicamente impossível que nove terceiros alcancem quatro pontos.

    Nesse cenário, qualquer seleção que já tenha quatro pontos estará automaticamente garantida na próxima fase.

    Quem pode se classificar nesta quinta-feira:

    As seleções que podem confirmar a vaga sem jogar são:

    • Portugal (Grupo K)
    • Espanha (Grupo H)
    • Inglaterra (Grupo L)
    • Egito (Grupo G)
    • Gana (Grupo L)

    Todas elas já alcançaram quatro pontos após duas partidas e aguardam apenas os resultados dos confrontos desta quinta-feira para saber se poderão comemorar a classificação antecipada.

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    Grupos E, F e D entram em campo

    A última rodada dos grupos E, F e D será disputada nesta quinta-feira. Os resultados desses confrontos definirão não apenas os classificados diretos, mas também terão impacto na corrida pelas vagas dos melhores terceiros colocados.

    No Grupo F, por exemplo, Japão e Suécia duelam por uma vaga na próxima fase, enquanto Holanda e Tunísia fazem o outro confronto da chave. Já no Grupo E, Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao seguem na disputa pela classificação.

    Dependendo da combinação de resultados, o cenário pode favorecer as seleções que já somam quatro pontos e ainda não entraram em campo na rodada final de seus grupos.

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    Classificação antecipada pode ocorrer antes da última rodada

    Caso a matemática se confirme nesta quinta-feira, Portugal, Espanha, Inglaterra, Egito e Gana entrarão em campo em suas respectivas rodadas finais já classificadas para o mata-mata da Copa do Mundo.

    A definição dependerá exclusivamente dos resultados dos grupos que encerram sua participação hoje, sem necessidade de que essas cinco seleções atuem.

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