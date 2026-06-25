Pedro Neto fala sobre críticas e projeta decisão de Portugal contra a Colômbia Pedro Neto concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira

Pedro Neto, um dos destaques do ataque de Portugal, falou sobre as críticas que acompanharam a seleção portuguesa neste início de Copa do Mundo e projetou a decisão contra a Colômbia, que acontece neste sábado (27) e define o futuro da equipe na competição.

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Segundo o jogador, as críticas recebidas após a primeira rodada foram encaradas de forma natural pelos atletas e serviram como combustível para a reação portuguesa na competição.

— Temos uma mentalidade vencedora e é normal ficarmos abatidos quando não conseguimos vencer. As críticas fazem parte do futebol. Precisamos saber lidar com elas e transformá-las em motivação para entrar em campo e dar o nosso melhor — afirmou.

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Pedro Neto também falou sobre as condições que Portugal deve encontrar em Miami. Além do calor, a expectativa é de que a maioria dos torcedores presentes no estádio seja colombiana, fator que pode criar um ambiente favorável ao adversário.

Apesar disso, o atacante garantiu que a seleção está focada apenas no próprio desempenho e na busca pela liderança do Grupo K.

— Vai ser um desafio, tanto pelo calor quanto pela presença de muitos colombianos. Mas o mais importante é mantermos o foco no nosso trabalho, na nossa identidade e na nossa forma de jogar. Queremos terminar a fase de grupos em primeiro lugar — explicou.

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Pedro Neto em coletiva de imprensa (Foto: Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pedro Neto falou sobre a capacidade de evolução da equipe

Questionado sobre a evolução da equipe desde o início da preparação para a Copa do Mundo, Pedro Neto destacou a capacidade de reação do elenco nos momentos de dificuldade.

— Quando as coisas não acontecem da melhor forma, procuramos trabalhar ainda mais e ser mais resilientes. Acho que esse foi o aspecto em que mais evoluímos como grupo — disse.

A seleção de Portugal, em segundo no grupo K da Copa do Mundo de 2026, faz mais um treino nesta quinta-feira (25), antes do duelo com a Colômbia. E você pode acompanhar os detalhes da atividade, com Cristiano Ronaldo no gramado, ao vivo no Lance!TV. Clique AQUI para assistir.

⚽ Como Portugal está na Copa do Mundo?

A Seleção das Quinas estreou com uma atuação abaixo da média. Contando com um Cristiano Ronaldo apagado, o time de Roberto Martínez ficou no 1 a 1 com a República Democrática do Congo, com João Neves inaugurando o marcador e Yoane Wissa empatando o duelo.

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Na segunda rodada, porém, a postura foi outra. No duelo com o Uzbequistão, Ronaldo balançou as redes duas vezes e chegou a 10 gols na história dos Mundiais. Nuno Mendes, Nematov (contra) e Rafael Leão completaram o passeio por 5 a 0.

Agora, o foco está na seleção da Colômbia, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Caso vença, Portugal vai para o mata-mata na primeira colocação da chave e, em tese, garante um caminho mais tranquilo, enfrentando o terceiro colocado de um dos seguintes grupos: D, E, I, J ou L. Em caso de novo tropeço, passando em segundo, enfrenta o segundo do grupo L, formado por Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

A bola rola para o duelo entre Colômbia e Portugal no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Simultaneamente, RD Congo e Uzbequistão se enfrentam pelo outro jogo do grupo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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