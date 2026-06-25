LANCE! TÁTICO: Portugal consegue virar a página Cristiano Ronaldo? Enquanto CR7 continua escrevendo capítulos improváveis, Portugal tenta descobrir quem será quando a era do astro chegar ao fim

Outro dia ouvi uma frase que ficou na minha cabeça. "Espero que Portugal ganhe a Copa com ele e por ele." A frase foi dita pelo Vitinha. E, sinceramente, ela me fez pensar mais do que qualquer resultado desta Copa. Porque talvez exista uma pergunta mais interessante envolvendo Portugal: Portugal está tentando ganhar uma Copa do Mundo ou está tentando dar o final perfeito para a maior história da sua seleção?

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E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Cristiano Ronaldo não é apenas o maior jogador da história de Portugal. Ele é Portugal para uma geração inteira.

Durante mais de 20 anos, qualquer conversa sobre a seleção portuguesa começava e terminava nele. E isso não é uma crítica. É um privilégio. Pouquíssimas seleções tiveram o melhor jogador da sua história por tanto tempo. O problema é que privilégios também criam dependências. E talvez Portugal esteja descobrindo isso agora.

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Porque existe uma diferença enorme entre ter Cristiano Ronaldo em campo e ter o CR7, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Esse Cristiano não existe mais. E não existe porque ninguém vence o tempo. Nem Cristiano Ronaldo. Nem Messi. Nem ninguém.

Cristiano Ronaldo é abraçado por companheiros de Portugal após gol na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois do empate contra a República Democrática do Congo, muitas críticas apareceram. A seleção toda não convenceu… E, mais uma vez, a principal conversa da seleção portuguesa continuou sendo Cristiano Ronaldo.

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Aí veio o Uzbequistão. Vitória por 4 a 0. Dois gols do CR7. E a pergunta voltou ainda mais forte: por que e como exatamente você vira a página de alguém que continua escrevendo novos capítulos?

Talvez esse seja o verdadeiro dilema de Portugal. Todo mundo sabe que a era Cristiano está chegando ao fim. O problema é que o próprio Cristiano parece se recusar a colaborar. Quando a discussão começa, ele aparece. Quando as críticas aumentam, ele responde. Quando parece que Portugal está pronto para seguir em frente, ele volta a ser protagonista. E talvez a pergunta nem seja se Cristiano ainda pode ajudar… Claro que pode!

A pergunta é outra: Portugal consegue se imaginar sem Cristiano Ronaldo? Porque uma coisa é substituir um jogador. Outra completamente diferente é substituir uma era. Quem vai assumir o volante desse carro? Bruno Fernandes? Vitinha? Bernardo Silva? Rafael Leão? João Neves? Talvez seja um deles… Talvez seja a soma de todos. Mas, por enquanto, a sensação é que Portugal parece aquele filho que passou a vida inteira andando ao lado do pai.

O problema não é quando o pai vai embora. O problema é descobrir quem você é quando ele não está mais ali. E talvez seja justamente essa a discussão mais interessante da seleção portuguesa nesta Copa.

Não sei se Cristiano ainda é capaz de decidir jogos… Mas se Portugal já descobriu quem será quando a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas deixar de ser Cristiano Ronaldo.

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Próximo jogo de Portugal na Copa do Mundo

A seleção portuguesa terá pela frente a Colômbia, no sábado (27), em um confronto que pode definir quem terminará a chave na liderança. Para se classificar à próxima fase, os portugueses, que ocupam o segundo lugar no grupo com quatro pontos, precisam vencer o duelo para assumir a ponta.

No entanto, existe também um cenário em que Portugal pode se classificar mesmo em caso de derrota. Para isso, a RD Congo não pode tirar a diferença no saldo de gols diante do Uzbequistão. Desta forma, apenas uma combinação específica eliminaria os portugueses: uma derrota para a Colômbia acompanhada de uma vitória da RD Congo por goleada. No cenário citado, Cristiano Ronaldo e a seleção seriam eliminados ainda na fase de grupos.