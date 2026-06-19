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Memphis titular? Veja a provável escalação da Holanda para enfrentar a Suécia

Time de Koeman busca primeira vitória na competição

PorLance!São Paulo (SP)
19/06/2026 14:56
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Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)
Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)

A Holanda realizou nesta sexta-feira (19) o último treino antes do confronto contra a Suécia, que acontece neste sábado (20), às 14h, no NRG Stadium, em Houston, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

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    Para a partida, o técnico Ronald Koeman terá um desfalque confirmado. O meia Quinten Timber sofreu uma concussão durante um treinamento na quinta-feira (18) e foi vetado pelo departamento médico da seleção holandesa.

    Durante os primeiros minutos do treinamento, período liberado para a presença da imprensa, não foi possível identificar a equipe titular que deve iniciar o confronto contra a Suécia pela Copa do Mundo.

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    No entanto, segundo o jornal holandês Voetbalzone, a equipe não deve promover mudanças em relação à formação que empatou por 2 a 2 com o Japão na estreia da Copa do Mundo. Assim, Memphis Depay, atacante do Corinthians, deve continuar no banco.

    A provável escalação é formada por: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

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    Após o treinamento desta sexta-feira (19), a delegação da Holanda viajou para Houston, cidade que receberá o duelo contra a Suécia. Antes da partida, Ronald Koeman concederá entrevista coletiva ao lado do zagueiro Jan Paul van Hecke.

    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Holanda na Copa do Mundo

    Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

      1.
    1. 14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas
      2. 2.
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
      3. 3.
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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