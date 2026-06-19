Memphis titular? Veja a provável escalação da Holanda para enfrentar a Suécia Time de Koeman busca primeira vitória na competição

A Holanda realizou nesta sexta-feira (19) o último treino antes do confronto contra a Suécia, que acontece neste sábado (20), às 14h, no NRG Stadium, em Houston, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

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Para a partida, o técnico Ronald Koeman terá um desfalque confirmado. O meia Quinten Timber sofreu uma concussão durante um treinamento na quinta-feira (18) e foi vetado pelo departamento médico da seleção holandesa.

Durante os primeiros minutos do treinamento, período liberado para a presença da imprensa, não foi possível identificar a equipe titular que deve iniciar o confronto contra a Suécia pela Copa do Mundo.

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No entanto, segundo o jornal holandês Voetbalzone, a equipe não deve promover mudanças em relação à formação que empatou por 2 a 2 com o Japão na estreia da Copa do Mundo. Assim, Memphis Depay, atacante do Corinthians, deve continuar no banco.

A provável escalação é formada por: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

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Após o treinamento desta sexta-feira (19), a delegação da Holanda viajou para Houston, cidade que receberá o duelo contra a Suécia. Antes da partida, Ronald Koeman concederá entrevista coletiva ao lado do zagueiro Jan Paul van Hecke.

Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

1 . 14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas 2 . 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 3 . 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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