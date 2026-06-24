Memes de Ancelotti e Endrick na Copa do Mundo viralizam fora do Brasil Clubes e jornais repercutiram meme que envolve o atacante e o treinador

Desde a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, empatando em 1 a 1 com o Marrocos no dia 13 de junho, o clamor pela entrada de Endrick no time vem mobilizando os torcedores. Já na última partida contra o Haiti, o atacante começou no banco de reservas, com Matheus Cunha ganhando a vaga de Igor Thiago, e entrou na segunda etapa - chegando a marcar um gol impedido.

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Nas redes sociais, uma onda do meme que envolve a Seleção Brasileira, baseado nos poucos minutos que Carlo Ancelotti reserva ao atacante Endrick viralizou, e não só com o público brasileiro, tendo até mesmo um clube espanhol participando. Veja os memes:

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"Richarlison est bloqué au sommet de l'Everest, on va devoir faire jouer Endrick"



Ancelotti : pic.twitter.com/Pvx0hGUPlJ — Adri_Pltr (@adri_pltr) June 21, 2026

Tradução: "Richarlison está preso no topo do Everest, vamos ter que escalar o Endrick" Ancelotti:

Endrick: me puedo subir contigo en el coche?



Ancelotti: pic.twitter.com/P5M78Q1osr — nenn (fan) (@FCB_nenn) June 23, 2026

Tradução: Endrick: eu posso subir contigo no carro? Ancelotti:

Endrick: "Voy a ver la tele, para relajarme"



Ancelotti: pic.twitter.com/LY4RwrD5CO — Jeff (@JeffFcb14) June 17, 2026

Tradução: Endrick: Vou ver um pouco de TV para relaxar. Ancelotti:

Endrick: please leave me some pizza



Ancelotti: pic.twitter.com/SxrrrYYrLe — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) June 20, 2026

Tradução: Endrick: por favor, deixe-me um pouco de pizza. Ancelotti:

O clube espanhol, Málaga também entrou na onda do meme que envolve a Seleção Brasileira, baseado nos poucos minutos que Carlo Ancelotti reserva ao atacante Endrick. O meme brinca com a situação como se o treinador não gostasse do jovem brasileiro.

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Para aproveitar a brincadeira, o Málaga postou um vídeo dos jogadores e torcida comemorando a classificação do clube com a legenda: "Endrick: Não gostaria de jogar contra o Málaga CF no ano que vem." A continuação da legenda, com "Ancelotti:", somada ao vídeo postado, dá a entender que o treinador estaria comemorando a classificação do time, "contra" a vontade de Endrick, que foi chamado de volta ao Real Madrid após empréstimo no Lyon e, eventualmente, deve jogar contra a equipe espanhola. Veja o meme:

Endrick: No me gustaría jugar el año que viene contra el Málaga CF.



Ancelotti: pic.twitter.com/u4KFEnyhbH — Málaga CF (@MalagaCF) June 20, 2026

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Estreia de Endrick na Copa pelo Brasil de Ancelotti

Na Seleção Brasileira, Endrick tem quatro gols marcados em 18 partidas (apenas duas como titular). Todos os gols do camisa 19 foram em partidas nas quais o atacante entrou no decorrer do jogo; o quarto deles foi justamente o último gol do Brasil antes da Copa do Mundo, na virada contra o Egito.

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Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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Na Copa do Mundo de 2026, o jovem brasileiro não jogou na estreia contra Marrocos, mas entrou aos 18 minutos do segundo tempo na partida contra o Haiti. Endrick chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Apesar disso, o atacante destacou: "Joguei a Copa, realizei meu sonho". O próximo jogo do Brasil será contra a Escócia, na quarta-feira (24), às 19h.

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