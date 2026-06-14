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Quais são as seleções que o Brasil nunca venceu em Copas do Mundo?

Três países ainda não perderam para o Brasil em Copas

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 16:28
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O capitão Carlos Alberto Torres ergue orgulhosamente a Taça Jules Rimet no Estádio Azteca, celebrando a conquista definitiva do troféu após o show da Seleção Brasileira no México. (FIFA)
O capitão Carlos Alberto Torres ergue orgulhosamente a Taça Jules Rimet no Estádio Azteca, celebrando a conquista definitiva do troféu após o show da Seleção Brasileira no México. (FIFA)

A Seleção Brasileira acumula cinco títulos mundiais e é a única presente em todas as edições da Copa do Mundo. Mesmo assim, três seleções seguem sem nunca terem sido derrotadas pelo Brasil na história do torneio: Hungria, Noruega e Portugal.

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    25/6/2010 Portugal 0 x 0 Brasil
    Divulgação

    A Hungria enfrentou o Brasil em duas oportunidades e venceu ambas. Na Copa de 1954, os húngaros ganharam por 4 a 2 nas quartas de final, em um dos jogos mais marcantes da história do torneio. Doze anos depois, na edição de 1966, nova vitória europeia, desta vez por 3 a 1.

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    A Noruega tem apenas um duelo contra a Seleção Brasileira em Copas. O encontro aconteceu na fase de grupos do Mundial de 1998, na França, e terminou com vitória norueguesa por 2 a 1.

    Portugal disputou dois jogos contra o Brasil em Mundiais. Os portugueses venceram por 3 a 1 na Copa de 1966 e empataram por 0 a 0 no torneio de 2010, realizado na África do Sul.

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