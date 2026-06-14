Quais são as seleções que o Brasil nunca venceu em Copas do Mundo? Três países ainda não perderam para o Brasil em Copas

A Seleção Brasileira acumula cinco títulos mundiais e é a única presente em todas as edições da Copa do Mundo. Mesmo assim, três seleções seguem sem nunca terem sido derrotadas pelo Brasil na história do torneio: Hungria, Noruega e Portugal.

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A Copa do Mundo de 2026 pode representar uma nova chance para a equipe brasileira acabar com esses tabus. Embora nenhuma dessas seleções esteja no grupo do Brasil, eventuais confrontos nas fases eliminatórias podem colocar Noruega e Portugal no caminho da Seleção para o Hexa.

Divulgação

A Hungria enfrentou o Brasil em duas oportunidades e venceu ambas. Na Copa de 1954, os húngaros ganharam por 4 a 2 nas quartas de final, em um dos jogos mais marcantes da história do torneio. Doze anos depois, na edição de 1966, nova vitória europeia, desta vez por 3 a 1.

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A Noruega tem apenas um duelo contra a Seleção Brasileira em Copas. O encontro aconteceu na fase de grupos do Mundial de 1998, na França, e terminou com vitória norueguesa por 2 a 1.

Já Portugal disputou dois jogos contra o Brasil em Mundiais. Os portugueses venceram por 3 a 1 na Copa de 1966 e empataram por 0 a 0 no torneio de 2010, realizado na África do Sul.

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