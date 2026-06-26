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Quantos gols Dembélé tem em Copas do Mundo?

Dembélé marcou o seu quarto gol nesta Copa do Mundo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 16:50
Atualizado há 27 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Dembélé marcou três gols no primeiro tempo contra a Noruega (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Dembélé marcou três gols no primeiro tempo contra a Noruega (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Com o hat-trick sobre a Noruega nesta sexta-feira (26), o atacante Ousmane Dembélé voltou a marcar na Copa do Mundo de 2026. O atual Bola de Ouro marcou três golaços na primeira etapa, colocando a França à frente do placar, aumentando a sua fase artilheira neste Mundial.

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    Todos os gols de Dembélé em Copas do Mundo foram marcados na edição de 2026. Antes do duelo contra os noruegueses, o camisa 10 já havia deixado sua marca diante do Iraque, na segunda rodada da fase de grupos desta edição. Com o novo desempenho, o francês soma quatro gols no torneio.

    O momento vivido por Dembélé é a sequência de uma das melhores fases de sua carreira. O atacante conquistou a Bola de Ouro após liderar uma temporada histórica pelo Paris Saint-Germain, sendo protagonista na campanha que terminou com o primeiro título da Champions League do clube. Na temporada seguinte, o PSG voltou a conquistar a competição continental, garantindo o bicampeonato europeu.

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    Apesar de ter sido campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, Dembélé teve participação discreta naquela campanha e ainda não era um dos principais nomes da seleção. O cenário mudou em 2026, quando assumiu papel de destaque da seleção juntamente com Mbappé e passou a transformar o bom momento vivido nos clubes em protagonismo também com a camisa francesa.

    Com quatro gols marcados nesta Copa do Mundo, Dembélé segue como uma das principais armas ofensivas da França na busca por mais um título mundial. O francês também se coloca forte na luta pela a artilharia do Mundial.

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    Artilheiros da Copa do Mundo de 2026 até o momento

    Messi - 5 gols
    Mbappé - 4 gols
    Dembélé - 4 gols
    Haaland - 4 gols
    Vini Jr - 4 gols

    Dembélé chegou a 4 gols nesta Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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