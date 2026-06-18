Mbappé guarda bola da final da Copa do Mundo de 2022 assinada por Messi
Francês e argentino estão na briga por posto de maior artilheiro da história dos Mundiais
Um dos principais nomes da primeira rodada da Copa do Mundo e colado em Lionel Messi pelo posto de maior artilheiro da história da competição, Kylian Mbappé tem guardada uma recordação do último Mundial. De acordo com o jornal "L'Equipe", o astro da França ficou com a bola da final da Copa de 2022 autografada pelo craque argentino, campeão e melhor jogador da edição.
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Apesar do vice da França no Catar, Mbappé quis levar a bola para casa por ter marcado três gols no dia 18/12/2022. Na época companheiro de Messi no PSG, o atacante, atualmente no Real Madrid, pediu para o camisa 10 da Argentina assinar.
De acordo com a publicação, a bola da final da Copa de 2022 fica guardada na casa de Kylian Mbappé ao lado de outras recordações da vitoriosa carreira do jogador de 27 anos.
Em alta na Copa do Mundo
Na primeira rodada da Copa disputados no México, Estados Unidos e Canadá, Mbappé e Lionel Messi entraram em destaque. Na última terça-feira (16), na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, Mbappé marcou duas vezes e chegou a 14 tentos em Copas do Mundo.
No entanto, horas depois, Messi comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. O craque marcou três vezes, pulou de 13 para 16 gols em Copas do Mundo e igualou a marca do alemão Klose, dividindo a liderança da artilharia na história dos Mundiais.
O "top 5" de artilharia da Copa do Muno tem:
1º Klose (Alemanha) e Messi (Argentina) - 16 gols;
2º Ronaldo (Brasil) - 15 gols;
3º Gerd Muller (Alemanha) e Mbappé (França) - 14 gols;
4º Just Fontaine (França) - 13 gols;
5º Pelé (Brasil) - 12 gols.
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