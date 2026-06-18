logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mbappé guarda bola da final da Copa do Mundo de 2022 assinada por Messi

Francês e argentino estão na briga por posto de maior artilheiro da história dos Mundiais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 10:47
Favorite o Lance! no Google
Mbappé comemora seu gol no jogo da França contra Senegal pela Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)
Mbappé comemora seu gol no jogo da França contra Senegal pela Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Um dos principais nomes da primeira rodada da Copa do Mundo e colado em Lionel Messi pelo posto de maior artilheiro da história da competição, Kylian Mbappé tem guardada uma recordação do último Mundial. De acordo com o jornal "L'Equipe", o astro da França ficou com a bola da final da Copa de 2022 autografada pelo craque argentino, campeão e melhor jogador da edição.

continua após a publicidade
  • Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Estados Unidos, Argentina, Inglaterra e França se destacam na estreia da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 30 minutos
  • Lance!

    França espalha talento pela Copa e lidera ranking de jogadores em outras seleções

    Copa do Mundo
    Há 10 horas
  • Deschamps, técnico da França, no MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Deschamps, técnico da França, critica gramado da final da Copa do Mundo: ‘Eu avisei’

    Copa do Mundo
    Há 13 horas

    • + Campeão mundial sai machucado do treino e preocupa França na Copa do Mundo

    Apesar do vice da França no Catar, Mbappé quis levar a bola para casa por ter marcado três gols no dia 18/12/2022. Na época companheiro de Messi no PSG, o atacante, atualmente no Real Madrid, pediu para o camisa 10 da Argentina assinar.

    De acordo com a publicação, a bola da final da Copa de 2022 fica guardada na casa de Kylian Mbappé ao lado de outras recordações da vitoriosa carreira do jogador de 27 anos.

    continua após a publicidade
    Mbappé e Messi jogaram juntos no PSG (Foto: Franck Fife/ AFP)
    Mbappé e Messi jogaram juntos no PSG (Foto: Franck Fife/ AFP)

    Em alta na Copa do Mundo

    Na primeira rodada da Copa disputados no México, Estados Unidos e Canadá, Mbappé e Lionel Messi entraram em destaque. Na última terça-feira (16), na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, Mbappé marcou duas vezes e chegou a 14 tentos em Copas do Mundo.

    No entanto, horas depois, Messi comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. O craque marcou três vezes, pulou de 13 para 16 gols em Copas do Mundo e igualou a marca do alemão Klose, dividindo a liderança da artilharia na história dos Mundiais.

    continua após a publicidade

    O "top 5" de artilharia da Copa do Muno tem:

    1º Klose (Alemanha) e Messi (Argentina) - 16 gols;
    2º Ronaldo (Brasil) - 15 gols;
    3º Gerd Muller (Alemanha) e Mbappé (França) - 14 gols;
    4º Just Fontaine (França) - 13 gols;
    5º Pelé (Brasil) - 12 gols    .

    💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Yan Diomande
    Copa do MundoYan Diomande, destaque da Costa do Marfim, viraliza com carta emocionante à irmãHá 24 minutos
    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do MundoEstados Unidos, Argentina, Inglaterra e França se destacam na estreia da Copa do MundoHá 31 minutos
    Maestro Júnior divulgou lista pessoal para convocação da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoMaestro Júnior aponta escalação ideal para Brasil x HaitiHá 34 minutos
    Thomas Tuchel na beira do gramado, durante execução dos hinos nacionais na partida contra a Croácia (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoThomas Tuchel reclama: 'Estou implorando à Fifa, estragou a experiência'Há 49 minutos
    Cristiano Ronaldo e Flamengo ainda não cruzaram seus caminhos (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)
    Fora de CampoIrmã de Cristiano Ronaldo curte crítica a companheiro de seleção após tropeço de PortugalHá 53 minutos
    Seleção Brasileira estreou com empate contra o Marrocos nesta Copa do Mundo (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Copa do MundoRedação do Lance! elege melhor jogo da primeira rodada da Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Raúl Jiménez conduz a bola em México x África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Canadá, Coreia do Sul e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (18/06)?
    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Quem avançaria hoje? Veja a classificação dos terceiros colocados da Copa do Mundo após a 1ª rodada
    Jogadores do Haiti durante treino (Foto: Divulgação)
    Como o Flamengo virou referência para uma seleção na Copa do Mundo: o elo com o Haiti em Atlantic City
    Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18/6)
    Em jogo com lance inusitado, Colômbia vence o Uzbequistão (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Uzbequistão x Colômbia: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    CR7 e Mukau
    Jogador da RD Congo dispara sobre Cristiano Ronaldo: 'Não é mais o mesmo'
    Gato 'vidente' apontou vencedor de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução)
    Gato 'vidente' que cravou estreia contra Marrocos prevê Brasil x Haiti
    Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira
    Nova fase de Neymar sugere prazo de retorno à Seleção; saiba quando
    Andrés Gómez estreia pela Colômbia e encerra jejum do Vasco em Copas do Mundo
    Portugal de Cristiano Ronaldo empatou com RD Congo na Copa do Mundo
    Leitores do Lance! elegem a melhor e a pior estreia das gigantes na Copa
    kimmich alemanha
    Kimmich é o coringa da Alemanha na Copa e se torna um jogador de 'dar inveja' nos rivais
    Torcida da Inglaterra durante jogo com a Croácia pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo encerra 1ª rodada com taxa de 99% de ocupação nos estádios
    Quiñones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP))
    Copa do Mundo: saiba quem narra os jogos na CazéTV nesta quinta (18)