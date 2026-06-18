Mbappé guarda bola da final da Copa do Mundo de 2022 assinada por Messi Francês e argentino estão na briga por posto de maior artilheiro da história dos Mundiais

Um dos principais nomes da primeira rodada da Copa do Mundo e colado em Lionel Messi pelo posto de maior artilheiro da história da competição, Kylian Mbappé tem guardada uma recordação do último Mundial. De acordo com o jornal "L'Equipe", o astro da França ficou com a bola da final da Copa de 2022 autografada pelo craque argentino, campeão e melhor jogador da edição.

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Apesar do vice da França no Catar, Mbappé quis levar a bola para casa por ter marcado três gols no dia 18/12/2022. Na época companheiro de Messi no PSG, o atacante, atualmente no Real Madrid, pediu para o camisa 10 da Argentina assinar.

De acordo com a publicação, a bola da final da Copa de 2022 fica guardada na casa de Kylian Mbappé ao lado de outras recordações da vitoriosa carreira do jogador de 27 anos.

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Mbappé e Messi jogaram juntos no PSG (Foto: Franck Fife/ AFP)

Em alta na Copa do Mundo

Na primeira rodada da Copa disputados no México, Estados Unidos e Canadá, Mbappé e Lionel Messi entraram em destaque. Na última terça-feira (16), na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, Mbappé marcou duas vezes e chegou a 14 tentos em Copas do Mundo.

No entanto, horas depois, Messi comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. O craque marcou três vezes, pulou de 13 para 16 gols em Copas do Mundo e igualou a marca do alemão Klose, dividindo a liderança da artilharia na história dos Mundiais.

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O "top 5" de artilharia da Copa do Muno tem:

1º Klose (Alemanha) e Messi (Argentina) - 16 gols;

2º Ronaldo (Brasil) - 15 gols;

3º Gerd Muller (Alemanha) e Mbappé (França) - 14 gols;

4º Just Fontaine (França) - 13 gols;

5º Pelé (Brasil) - 12 gols.

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