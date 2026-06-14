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Balanço do Grupo D: Austrália vence e encosta nos EUA na Copa do Mundo

Líder e vice-líder se enfrentam na próxima rodada do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 02:56
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Irankunda comemora gol da Austrália sobre a Turquia, pela 1ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo
Irankunda comemora gol da Austrália sobre a Turquia, pela 1ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Socceroos)

No Grupo D da Copa do Mundo, os Estados Unidos golearam o Paraguai por 4 a 1, enquanto a Austrália venceu a Turquia por 2 a 0. As equipes largam na frente em busca de uma classificação para o mata-mata uma vez que largam com três pontos de vantagem sobre os adversários.

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    Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

    Na sexta-feira (12), os Estados Unidos aplicaram a maior goleada até aqui na Copa do Mundo com uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai. Na etapa inicial, os mandantes foram para o intervalo com uma grande vantagem após Bobadilla, do São Paulo, anotar um gol contra, enquanto Balogun estufou as redes outras duas vezes ainda nos primeiros 45 minutos.

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    Com a grande vantagem, os Estados Unidos reduziram a intensidade no segundo tempo, e o Paraguai chegou a descontar com gol de Maurício, do Palmeiras. O meia-atacante se tornou o primeiro brasileiro a balançar as redes na Copa do Mundo. Mas nos acréscimos, os mandantes foram as redes novamente com Gio Reyna dando números finais a goleada.

    Estados Unidos estrearam na Copa do Mundocom goleada (Foto: Frederic J. Brown/ AFP)
    Jogadores dos Estados Unidos celebram gol contra o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

    Austrália 2 x 0 Turquia

    Na madrugada de domingo (14), a Austrália surpreendeu ao derrotar a Turquia por 2 a 0 e igualar os Estados Unidos com três pontos. Na etapa inicial, Irankunda abriu o placar, enquanto Metcalfe deu números finais ao confronto no segundo tempo.

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    A Turquia criou oportunidades, teve muitas chances para reduzir a desvantagem, mas o goleiro australiano Beach foi um dos grandes protagonistas da partida. Foram mais de 20 chutes na partida, mas a equipe de Vincenzo Montella não conseguiu tirar o zero do marcador.

    Próximos jogos do Grupo D da Copa do Mundo

    • Estados Unidos x Austrália - 19 de junho, às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA)
    • Turquia x Paraguai - 20 de junho, às 0h (de Brasília), no Levi's Stadium, em San Francisco (EUA)

    Tabela do Grupo D da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Estados Unidos

    3

    1

    1

    0

    0

    +3

    2

    Austrália

    3

    1

    1

    0

    0

    +2

    3

    Turquia

    0

    1

    0

    0

    1

    -2

    4

    Paraguai

    0

    1

    0

    0

    1

    -3

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