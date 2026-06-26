Bielsa repete fracasso de 2002 na Copa, agora com o Uruguai Há 24 anos, treinador também caiu na fase inicial, com a Argentina

Campeão olímpico dirigindo a Argentina, em 2004, quebrando jejum de 50 anos, Marcelo El loco Bielsa não acumula boas lembranças em Copas do Mundo. A eliminação desta sexta-feira, na derrota do Uruguai para a Espanha, foi a segunda na fase de grupos do treinador em três participações no torneio.

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O primeiro adeus precoce dos comandados por Bielsa foi com a Argentina, há 24 anos, no Mundial disputado na Coreia do Sul e no Japão. A campanha, naquele ano, começou com vitória sobre a Nigéria, por 1 a 0, com gol do veterano Batistuta, então com 35 anos. Depois, no entanto, a seleção perdeu para Inglaterra (1 a 0) e empatou com a Suécia (1 a 1).

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Dessa vez, o adeus do treinador argentino, de 70 anos, veio sem triunfos no Mundial dos EUA, Canadá e México. Antes da derrota desta sexta, o Uruguai empatara com Arábia Saudita (1 a 1) e Cabo Verde (2 a 2).

O duelo desta sexta foi apenas o terceiro entre espanhóis e uruguaios em Mundiais. E a primeira vez que uma seleção sai vitoriosa. Em 1950, no Brasil, houve um empate sem gols. E, 40 anos depois, o placar foi repetido, na Itália.



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Em 2010, Bielsa levou o Chile às oitavas

A melhor campanha de Bielsa em Mundiais aconteceu há 16 anos, na África do Sul. Naquela edição, o treinador levou o Chile às oitavas de final, quando foi eliminado pelo Brasil.

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