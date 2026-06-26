Eliminado da Copa, Uruguai 'devolve' sete jogadores a clubes brasileiros Celeste cai para a Espanha na última rodada e se despede na fase de grupos

O Uruguai está eliminado da Copa do Mundo de 2026. A Celeste foi derrotada pela Espanha por 1 a 0, nesta sexta-feira (26), pela última rodada do Grupo H, e deu adeus ao torneio ainda na primeira fase.

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Precisando da vitória para depender apenas de suas próprias forças na luta por uma vaga no mata-mata, a equipe comandada por Marcelo Bielsa voltou a apresentar dificuldades ofensivas e não conseguiu reagir após sair atrás no placar. O único gol da partida foi marcado por Álex Baena, ainda no primeiro tempo, em lance que contou com falha do goleiro Fernando Muslera.

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A eliminação encerra uma campanha decepcionante dos uruguaios no Mundial. Antes do confronto contra os espanhóis, a seleção havia empatado com a Arábia Saudita por 1 a 1 e com Cabo Verde por 2 a 2, chegando à rodada decisiva pressionada pela necessidade de conquistar os três pontos.

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Bicampeão mundial e tradicional força do futebol sul-americano, o Uruguai não conseguiu repetir o desempenho esperado e deixa a competição sem vencer uma única partida. A Espanha, por sua vez, confirmou a classificação para a fase eliminatória e avançou na liderança do Grupo H.

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Além da frustração esportiva, a eliminação também representa um impacto financeiro para o Uruguai. Com a queda ainda na fase de grupos, a Celeste ficará com a premiação de US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões na cotação atual).

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Caso tivesse avançado ao mata-mata, a seleção garantiria pelo menos US$ 11 milhões, valor destinado aos países classificados para os 16 avos de final. Dessa forma, o Uruguai deixa de arrecadar ao menos US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões) por não seguir na competição. O adeus precoce ao Mundial também antecipa o retorno de sete jogadores uruguaios que atuam no futebol brasileiro.

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Agustín Canobbio, do Fluminense, jogando pela Seleção do Uruguai na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Quais jogadores do Uruguai retornam ao futebol brasileiro após a Copa do Mundo?

Goleiro - Sergio Rochet (Internacional)

Lateral-direito - Guillermo Varela (Flamengo)

Lateral-esquerdo - Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Meio-campo- Emiliano Martínez (Palmeiras)

Meio-campo - Agustín Canobbio (Fluminense)

Meio-campo - Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Meio-campo - Nicolás de la Cruz (Flamengo)

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