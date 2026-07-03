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Altitude será o 'maior rival' da Inglaterra em duelo decisivo da Copa

Seleção inglesa terá pouco tempo para se adaptar aos mais de 2.200 metros acima do nível do mar

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 06:20
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Estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo 2026
Estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo 2026 (Foto: Mario Vazquez/AFP)

A Inglaterra terá um desafio além do México nas oitavas de final da Copa do Mundo. No domingo (5), a equipe comandada por Thomas Tuchel volta a atuar no Estadio Azteca após 40 anos e precisará lidar com os efeitos da altitude da Cidade do México, localizada a 2.240 metros acima do nível do mar. Em entrevista à "BBC Sports", a condição é apontada por especialistas e ex-jogadores como um fator capaz de influenciar o rendimento físico, a tomada de decisões e até o comportamento da bola durante a partida.

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    Menos oxigênio e mais desgaste

    Na altitude do Azteca, a pressão atmosférica é menor, fazendo com que o organismo absorva menos oxigênio a cada respiração. Como consequência, os atletas tendem a apresentar aumento da frequência cardíaca, falta de ar, desidratação e fadiga mais rápida durante a partida.

    Segundo o pesquisador Barney Wainwright, da Leeds Beckett University, o impacto pode ser significativo para equipes que não estão acostumadas às condições.

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    • — A capacidade aeróbica máxima costuma cair cerca de 10% nessa altitude, e isso afeta diretamente o desempenho. Também esperamos um aumento de 15% a 20% na fadiga, enquanto a distância percorrida pode diminuir entre 5% e 10%. Os jogadores acumulam lactato mais rapidamente, o que acelera o desgaste muscular e dificulta a recuperação após os sprints — explicou. O especialista também destaca que o menor nível de oxigênio pode afetar a concentração dos atletas.

    — Precisamos de oxigênio no cérebro para percepção e tomada de decisão. Nos momentos de maior intensidade, isso pode influenciar escolhas importantes durante o jogo.

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    O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas quartas da Copa do Mundo
    O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

    Pouco tempo para adaptação

    O cenário é ainda mais desafiador porque a Inglaterra chegará à Cidade do México apenas dois dias antes da partida. Especialistas afirmam que o ideal seria permanecer entre uma e duas semanas em altitude para que o organismo produzisse mais glóbulos vermelhos e se adaptasse às condições.

    — É uma questão de minimizar os danos. Alguns jogadores podem quase não sentir os efeitos, enquanto outros terão dificuldades para respirar e até para dormir. Imagino que veremos muitas substituições no segundo tempo — afirmou Wainwright.

    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo
    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Ex-jogadores relatam dificuldades

    Quem já atuou no Azteca garante que os efeitos são sentidos rapidamente. O ex-volante inglês Nigel Reo-Coker, que disputou a final da Liga dos Campeões da Concacaf pelo Montreal Impact em 2015, classificou o estádio como o local mais exigente fisicamente em que jogou.

    — Foi o lugar mais desgastante em que joguei futebol. Você simplesmente não consegue recuperar o fôlego. Nos primeiros 45 ou 55 minutos, você está tentando respirar o tempo todo. É preciso ser inteligente, escolher bem os momentos para acelerar.

    O ex-zagueiro canadense Jason de Vos, que também enfrentou o México no Azteca, destacou que até a trajetória da bola muda em razão do ar mais rarefeito.

    — O jogo fica muito mais rápido do que você imagina. Os goleiros sofrem mais porque a bola ganha velocidade, principalmente em cruzamentos e chutes de longa distância. Como treinador, você precisa adaptar a estratégia. Não dá para pressionar o jogo inteiro.

    Vantagem para o México

    Acostumado às condições da capital mexicana, o México costuma transformar a altitude em um aliado. Desde que passou a atuar regularmente no Azteca, em 1966, a seleção mexicana perdeu apenas duas partidas oficiais no estádio e segue invicta em jogos de Copa do Mundo disputados no local. O ex-capitão mexicano Pavel Pardo acredita que esse fator pesa psicologicamente durante as partidas.

    — Você percebe pela linguagem corporal do adversário, principalmente no segundo tempo. Eles ficam sem fôlego, começam a cansar e você sente que é a hora de aproveitar. A altitude definitivamente nos dá uma vantagem.

    O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo
    O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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