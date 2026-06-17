Onde está James Rodríguez? Ex-São Paulo estreia pela Colômbia na Copa do Mundo Craque colombiano tenta repetir o brilho de sua trajetória em Copas do Mundo

A seleção da Colômbia faz a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17 de junho), diante da seleção do Uzbequistão, em duelo válido pelo Grupo K. E quando se fala em futebol colombiano em Mundiais, o nome de James Rodríguez é o primeiro que vem à cabeça.

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James Rodríguez em ação contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Luis Robayo / AFP)

O talentoso meio-campista, lembrado no Brasil por sua passagem polêmica pelo São Paulo entre 2023 e 2024, carrega novamente a braçadeira de capitão de seu país. Porém, o caminho do camisa 10 até chegar a este Mundial foi digno de um verdadeiro andarilho do futebol.

Da Espanha ao México: O pós-São Paulo

Após rescindir seu contrato com o Tricolor Paulista em agosto de 2024, James Rodríguez tentou um retorno ao futebol europeu vestindo a camisa do Rayo Vallecano, da Espanha. Sem conseguir se firmar como titular absoluto, o meia somou poucos minutos em Madrid e logo mudou de ares, assinando com o Club León, do México.

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James Rodríguez teve uma passagem curta pelo São Paulo entre 2023 e 2024 (Foto: Rubens Chiri/ Saopaulofc.net)

Em solo mexicano, James conseguiu ter uma sequência um pouco maior de jogos e balançou as redes em cinco oportunidades na Liga MX. No entanto, sua estadia no futebol asteca também foi curta.

Atualmente, James Rodríguez defende as cores do Minnesota United, dos Estados Unidos, clube pelo qual assinou no início de 2026. Na Major League Soccer (MLS), o colombiano assumiu o papel de estrela internacional do elenco, embora tenha tido uma minutagem controlada pela comissão técnica para focar em sua preparação física.

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James Rodríguez em ação pelo Minnesota United, da Major League Soccer (MLS) (Foto: Reprodução / Instagram)