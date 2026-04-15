Na Copa do Mundo 2026 a Superbet disponibiliza mercados de Resultado Final, Total de Gols, Ambas as Equipes Marcam e mais palpites liberados, com odds competitivas.

Para apostar, registre-se, cumpra a verificação e faça um palpite a partir de R$0,50.

Nós usamos o código de indicação Superbet e já fizemos as nossas apostas para o Mundial FIFA 2026. A seguir, mostramos como foram nossos testes, como apostar pela primeira vez e respondemos todas as suas dúvidas para começar bem suas apostas da Copa!

Como apostar na Copa do Mundo na Superbet: passo a passo

Para apostar na Copa do Mundo na Superbet, registre-se, cumpra a verificação de identidade e deposite R$1 ou mais.

Em seguida, vá em "Esportes", selecione "Copa do Mundo" e entre em uma partida. Por fim, selecione um mercado e confirme a aposta.

Veja abaixo como funciona para abrir conta na Superbet e apostar no Mundial:

1 . Acesse o site da Superbet (PC, celular ou app); 2 . Toque em "Registre-se" e preencha seus dados; 3 . Insira o código LNMAX para continuar; 4 . Faça a verificação com selfie e documento; 5 . Escolha um jogo da Copa do Mundo; 6 . Selecione o mercado de aposta desejado; 7 . Adicione ao Boletim de apostas; 8 . Informe o valor (mínimo de R$0,50); 9 . Toque em "Aposte agora" para confirmar.

Promoções da Superbet para a Copa do Mundo 2026

As promoções da Superbet para a Copa do Mundo 2026 já confirmadas são Supermúltipla, SuperPlacar e Super Substituição. Todos esses bônus estão disponíveis e podem melhorar as chances de vitória ou turbinar prêmios.

Usamos esses bônus de apostas esportivas e contamos tudo o que precisa saber sobre cada oferta a seguir!

1. Supermúltipla: Aumento de 150% nas Odds da Copa do Mundo 2026

A Supermúltipla aumenta as odds totais ao você selecionar 3 ou mais mercados de apostas da Copa, desde que as odds mínimas sejam 1.35 ou superior. O aumento começa em 5% e chega a 150% com 27 ou mais palpites.

Por exemplo, nós selecionamos 5 mercados de 5 partidas da Copa durante a fase de grupos. Neste caso, temos 12% de aumento nas odds totais — de 230.07, as odds passam a ser de 257.56 devido ao aumento de 12%.

2. SuperPlacar: Pagamento Antecipado com 2 gols de vantagem

Nas promoções da Superbet para a Copa do Mundo 2026, o SuperPlacar oferece pagamento antecipado em apostas de Resultado Final. Com apenas R$1 de depósito, o usuário já pode aproveitar a funcionalidade em mercados elegíveis.

Nós encontramos esse benefício em todas as partidas da fase de grupos — o mercado aparece com o selo SuperPlacar. Caso o time abra dois gols de vantagem, a aposta é encerrada automaticamente com ganho confirmado, independentemente do resultado final.

3. Super Substituição: Palpite em jogadores mesmo com substituição

O bônus Copa do Mundo Superbet Super Substituição funciona como um seguro nas apostas em mercados de jogadores. Se o atleta apostado for substituído, o jogador que entrar em seu lugar passa a representar a aposta.

Assim, mercados de estatísticas individuais são atribuídos ao substituto. Entre os palpites elegíveis para este seguro estão:

Jogador - Marcar Gol; Jogador - Marcar ou Dar Assistência; Jogador - Chutes no Gol; Jogador - Finalizações; Jogador - Impedimentos; Jogador - Receber Cartão; Jogador - Faltas Cometidas.

Mercados de apostas na Superbet para a Copa do Mundo

Os principais mercados de apostas na Superbet para a Copa do Mundo são Resultado Final, Total de Gols, Ambas as Equipes Marcam, Primeiro Time a Marcar, Vencedor do Torneio e Artilheiro da Competição.

É possível fazer apostas a partir de R$0,50 e, assim como nos melhores sites de apostas para Copa do Mundo 2026, já existem promoções disponíveis, como Super Placar e Acumulador Aumentado.

Para começar com o pé direito e sem nenhuma dúvida, explicamos como os mercados mais buscados funcionam na prática!

Resultado Final (1×2)

O mercado Resultado Final aponta quem vence a partida. O 1x2 significa time mandante (1), empate (x) e time visitante (2). No momento, os mercados não têm os nomes das equipes, então devemos observar quem aparece primeiro.

Por exemplo, na partida de estreia do Brasil contra o Marrocos aparece "Brasil - Marrocos". Assim, se selecionarmos 1, significa que apostamos que o Brasil vence a partida. Se fosse X, seria empate e enquanto o 2 prevê a vitória de Marrocos.

🎉 Resultado Final tem Super Placar: quando o time previsto para vencer abre 2 gols de vantagem, a aposta aparece como encerrada e você vence antes da partida terminar!

Total de Gols

O mercado Total de Gols está disponível em todas as partidas da Copa do Mundo na Superbet, com 7 alternativas Mais/Menos. Neste palpite, precisamos acertar se a quantidade de gols é acima ou abaixo de 0.5, 1.5 e assim por diante.

Por exemplo, achamos que a partida de estreia do Brasil terá pelo menos 4 gols. Neste caso, devemos escolher a linha "Mais 3.5". Assim, vencemos a aposta se houver 4 ou mais gols. Se selecionarmos "Menos 3.5", então a partida não pode somar mais de 3 gols.

Fique atento à seleção: sempre observe se você escolhe a coluna "mais" ou "menos", para não correr o risco de acertar a previsão, mas errar a seleção da coluna!

Ambas as Equipes Marcam

O palpite Ambas as Equipes Marcam é bem popular e conta com odds bem competitivas. Neste mercado de apostas, prevemos se as duas equipes balançam as redes ao menos uma vez em qualquer momento da partida, exceto nas penalidades (eliminatórias).

Por exemplo, nós acreditamos que apenas o Brasil marca na partida Brasil x Haiti. Sendo assim, nós selecionamos a opção "Não" e vencemos a aposta se o Brasil não sofrer gol em qualquer altura da partida.

⚽ Odds equilibradas em partidas equilibradas: as cotações de Ambas as Equipes Marcam são balanceadas antes da bola rolar e quando há equipes com chances parecidas de vitória.

Próximo Gol (1º Gol)

O palpite Próximo Gol (1º Gol) prevê a primeira equipe a marcar a qualquer momento. Inclusive, podemos selecionar a opção "Sem Gol". Neste último caso, vencemos a aposta se a partida começar e terminar no zero a zero.

Esse mercado de apostas da Copa do Mundo Superbet também está disponível nas apostas esportivas ao vivo. Inclusive, podemos selecionar a opção "Próxima Equipe a Marcar", prevendo qual equipe fará ou prevendo que ela fará, ou se não haverá outro gol.

⚠️ Lembre-se: estamos falando de Copa do Mundo. Hoje, muitas seleções adotam posturas mais cautelosas, especialmente após abrir o placar. Dependendo do confronto, é possível que não haja mais gols na partida.

Vencedor do Torneio

Você já pode fazer apostas no Vencedor da Copa do Mundo 2026 na Superbet. Neste caso, você busca acertar quem levanta a taça mais cobiçada do planeta após a grande final.

Este mercado tem odds atualizadas a cada nova partida e todas as 48 seleções estão disponíveis. Abaixo, mostramos os 10 países com maiores chances de vitória no Mundial da FIFA de acordo com a Superbet!

Seleção Odds Probabilidade implícita Espanha 5.50 18,18% Inglaterra 7.00 14,29% França 7.00 14,29% Argentina 9.00 11,11% Brasil 9.00 11,11% Portugal 12.00 8,33% Alemanha 13.00 7,69% Holanda (Países Baixos) 20.00 5% Noruega 35.00 2,86% Bélgica 40.00 2,5%

Odds consultadas em 06/04/2026 e sujeitas a alteração.

Artilheiro da Copa

O mercado de longo prazo Artilheiro da Copa na Superbet permite apostar em qual jogador terminará como maior goleador do torneio.

As odds levam em conta 4 fatores: como o jogador está jogando ultimamente, o quanto ele participa dos ataques, quantos minutos deve jogar, e as chances do seu país avançar na competição.

O guia de apostas Copa do Mundo 2026 mostra que este é um dos mercados mais voláteis, no qual tudo pode acontecer. Abaixo, nós mostramos os maiores candidatos à Chuteira de Ouro da competição segundo as odds da Superbet!

Jogador (País) Odd Probabilidade implícita Kylian Mbappé (França) 7.00 14,29% Harry Kane (Inglaterra) 8.00 12,50% Lionel Messi (Argentina) 13.00 7,69% Erling Haaland (Noruega) 15.00 6,67% Lamine Yamal (Espanha) 15.00 6,67% Cristiano Ronaldo (Portugal) 20.00 5,00% Mikel Oyarzabal (Espanha) 20.00 5,00% Nick Woltemade (Alemanha) 20.00 5,00% Ousmane Dembélé (França) 20.00 5,00% Lautaro Martínez (Argentina) 25.00 4,00% Vinícius Jr. (Brasil) 25.00 4,00% Bukayo Saka (Inglaterra) 35.00 2,86% Estevão (Brasil) 35.00 2,86%

Odds consultadas em 06/04/2026 e sujeitas a alteração.

Termômetro da Copa do Mundo na Superbet

A Copa do Mundo se aproxima, e o Lance! te ajuda a entender o momento das seleções e dos principais destaques. Confira todos os detalhes no nosso termômetro abaixo:

Termômetro da Copa do Mundo 2026 ❄️ Frio 🙂 Neutro 🔥 Quente ❄️ Esfriando para a Copa Japão Seleção que fez ótima pré-copa, mas sem título

Campeã da Copa — 100.00

Aposte na Superbet Seleção que fez ótima pré-copa, mas sem títuloCampeã da Copa — 100.00 Alemanha Caiu na fase de grupos nas últimas duas edições

Campeã da Copa — 13.00

Aposte na Superbet Caiu na fase de grupos nas últimas duas ediçõesCampeã da Copa — 13.00 Holanda Possui bons jogadores, mas está abaixo de outras favoritas

Campeã da Copa — 20.00

Aposte na Superbet Possui bons jogadores, mas está abaixo de outras favoritasCampeã da Copa — 20.00 🙂 Neutro para a Copa Lionel Messi Pode quebrar o recorde de gols em todas as Copas do Mundo

Artilheiro da Copa — 13.00

Aposte na Superbet Pode quebrar o recorde de gols em todas as Copas do MundoArtilheiro da Copa — 13.00 Portugal Última chance de Cristiano Ronaldo disputar e tentar vencer uma Copa do Mundo

Campeã da Copa — 12.00

Aposte na Superbet Última chance de Cristiano Ronaldo disputar e tentar vencer uma Copa do MundoCampeã da Copa — 12.00 🔥 Esquentando para a Copa Mbappé Artilheiro da última edição e Chuteira de Ouro em 2025

Artilheiro da Copa — 7.00

Aposte na Superbet Artilheiro da última edição e Chuteira de Ouro em 2025Artilheiro da Copa — 7.00 Brasil Maior campeã do torneio, contratou Ancelotti para buscar o hexa

Campeã da Copa — 9.00

Aposte na Superbet Maior campeã do torneio, contratou Ancelotti para buscar o hexaCampeã da Copa — 9.00 Argentina Atual campeã e forte candidata

Campeã da Copa — 9.00

Aposte na Superbet Atual campeã e forte candidataCampeã da Copa — 9.00

Como são as Odds da Copa do Mundo 2026 na Superbet?

As odds da Copa do Mundo 2026 na Superbet são competitivas. Elas têm margens mínimas, podem ter Super Odds nos confrontos mais esperados e contam com aumentos de até 150% graças à Supermúltipla.

Em comparação com outras casas de apostas com apostas no Mundial de Seleções, as cotações não deixam nada a desejar. Confira mais informações na tabela a seguir:

Casa de apostas Brasil Empate Marrocos Superbet 1.61 3.85 5.75 Sportingbet 1.52 3.75 5.00 Estrela Bet 1.60 3.80 5.75 Betsson 1.65 3.95 5.65 Vbet 1.57 3.65 5.40

Odds consultadas em 06/04/2026 e sujeitas a alteração.

As odds na Superbet são excelentes, a considerar as cotações analisadas pela nossa equipe em 06 de abril de 2026. Dentre 5 bets distintas, apenas a Betsson estava com cotações maiores — contudo, o palpite ignorava o Pagamento Antecipado.

A Superbet paga mesmo e conta com SuperPlacar no mercado Resultado Final sem redução nas odds. Então, além de ter cotações bem competitivas, ainda é possível reivindicar boosts e recursos de proteção.

Superbet app: benefícios de apostar na Copa do Mundo pelo celular

Apostar na Copa do Mundo pelo app da Superbet vale a pena. Nós usamos o aplicativo disponível para Android e tivemos acesso facilitado com a impressão digital, alertas de promoções e mais agilidade para montar os nossos palpites.

Além disso, o app Superbet melhora os recursos ao vivo, permitindo reagir às mudanças das odds ao vivo com rapidez e tomar decisões de forma ágil. Entre os principais benefícios que encontramos estão:

✅ Apostas rápidas com poucos toques na tela;

✅ Interface intuitiva e fácil de usar;

✅ Acesso a odds atualizadas em tempo real;

✅ Recursos de apostas ao vivo (live betting);

✅ Saques e depósitos mais práticos.

O aplicativo da Superbet está disponível para Android na loja Play Store e ultrapassa mais de 1 milhão de downloads. A avaliação é 4.8/5 e pesa menos de 30mb de armazenamento!

Vale a pena apostar na Copa do Mundo na Superbet?

Sim, vale a pena apostar na Copa do Mundo na Superbet. A casa de apostas esportivas está autorizada, conta com recursos de proteção e funções que aumentam as odds, e possui uma experiência ímpar ao fazer a primeira aposta.

Acontece que a bet traz um "tutorial", no qual o próprio site explica funcionalidades e mercados durante o primeiro acesso. Então, é só ler tudo atentamente que dá para apostar nos jogos da Copa do Mundo dos Estados Unidos sem dificuldade!

Opinião do Autor Davi Costa "Eu sempre aposto na Superbet e durante a Copa não será diferente. Inclusive, já fica o aviso: toda sexta tem palpite grátis no site de apostas!"

Perguntas frequentes sobre a Copa do Mundo na Superbet

Tem alguma dúvida sobre as apostas Copa do Mundo Superbet? Se sim, veja as respostas para as perguntas mais comuns a seguir!

Como apostar no campeão da Copa na Superbet?

Para apostar no campeão da Copa na Superbet, acesse a seção Copa do Mundo, escolha o mercado "Vencedor do Torneio", escolha a equipe desejada entre as 48 disponíveis e confirme o palpite com valor mínimo de R$0,50.

Quais os métodos de depósito da Superbet para apostar na Copa?

Para apostar na Copa do Mundo na Superbet, é necessário realizar um depósito mínimo a partir de R$1. O texto destaca o uso do Pix como método prático, com confirmação rápida para começar a apostar imediatamente.

Como funciona o pagamento antecipado Superbet em jogos da Copa?

O pagamento antecipado da Superbet funciona no mercado Resultado Final com o recurso SuperPlacar. Se o time escolhido abrir dois gols de vantagem, a aposta é encerrada automaticamente como vencedora, independentemente do placar final.

A Superbet é confiável para apostar na Copa do Mundo?

Sim, a Superbet é confiável para apostar na Copa do Mundo. A plataforma está autorizada, possui recursos de proteção ao usuário, odds competitivas e funcionalidades que melhoram a experiência, como tutoriais, promoções e apostas ao vivo.