Víctor Muñoz sofre nova lesão e desfalca a Espanha na Copa do Mundo 'La Roja' volta a campo no domingo (21), contra a Arábia Saudita

A Espanha confirmou uma baixa no elenco para a partida contra a Arábia Saudita, no domingo (21), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O atacante Víctor Muñoz apresentou novo problema físico durante os treinos em Chattanooga, no Tennessee, e passa por avaliação do departamento médico.

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"Durante o processo de recuperação programado e individualizado, ocorreu uma lesão muscular adicional que atrasará seu retorno às competições. A disponibilidade do atleta para as próximas partidas dependerá da evolução de seus sintomas", escreveu a Federação Espanhola de Futebol.

Segundo o "Marca", Víctor Muñoz, recém-contratado pelo Liverpool, sofreu uma distensão muscular durante uma atividade. Ele seguia um plano específico para sua recuperação, e agora não tem previsão de retorno aos gramados.

Na estreia, no empate da Espanha sem gols com Cabo Verde, o ponta de 22 anos ficou no banco de reservas já em meio a controle de carga. O jogador foi negociado com o Liverpool em transação que girou na casa dos 40 milhões de euros (cerca de R$ 237 milhões).

Víctor Muñoz desfalcará a Espanha após nova lesão (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

Problemas para a Espanha

O técnico Luis de la Fuente perde mais uma opção no sistema defensivo, que ainda não tem o craque Lamine Yamal 100% fisicamente, assim como o ponta Nico Williams.

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