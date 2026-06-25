AO VIVO: Assista à coletiva e ao treino de Portugal nesta quinta-feira (25) Seleção das Quinas se prepara para duelo com a Colômbia

A seleção de Portugal, em segundo no grupo K da Copa do Mundo de 2026, faz mais um treino nesta quinta-feira (25), antes do duelo com a Colômbia. E você pode acompanhar os detalhes da atividade, com Cristiano Ronaldo no gramado, ao vivo no Lance!TV. Clique AQUI para assistir.

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Além da sessão no gramado em Palm Beach, um dos jogadores concederá entrevista coletiva nas instalações lusitanas, e você também verá todas as perguntas e respostas em nosso canal. João Lidington e Marcelo Smigol estarão ao vivo direto dos Estados Unidos conduzindo a transmissão, com a participação de Thales Teixeira nos estúdios do Lance!.

⚽ Como Portugal está na Copa do Mundo?

A Seleção das Quinas estreou com uma atuação abaixo da média. Contando com um Cristiano Ronaldo apagado, o time de Roberto Martínez ficou no 1 a 1 com a República Democrática do Congo, com João Neves inaugurando o marcador e Yoane Wissa empatando o duelo.

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Na segunda rodada, porém, a postura foi outra. No duelo com o Uzbequistão, Ronaldo balançou as redes duas vezes e chegou a 10 gols na história dos Mundiais. Nuno Mendes, Nematov (contra) e Rafael Leão completaram o passeio por 5 a 0.

Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Agora, o foco está na seleção da Colômbia, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Caso vença, Portugal vai para o mata-mata na primeira colocação da chave e, em tese, garante um caminho mais tranquilo, enfrentando o terceiro colocado de um dos seguintes grupos: D, E, I, J ou L. Em caso de novo tropeço, passando em segundo, enfrenta o segundo do grupo L, formado por Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

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A bola rola para o duelo entre Colômbia e Portugal no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Simultaneamente, RD Congo e Uzbequistão se enfrentam pelo outro jogo do grupo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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