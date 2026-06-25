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Leitura labial revela papo de Cristiano Ronaldo antes de gol de Portugal

CR7 teve comemoração curiosa diante da torcida portuguesa após fim do jejum

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/06/2026 08:39
Atualizado há 1 minutos
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O sorisso de Cristiano Ronaldo após dois gols diante do Uzbequistão na Copa
Nuno Mendes e CR7 tivera estratégia que chamou atenção (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A goleada de Portugal sobre o Uzbequistão por 5 a 0 não ficou marcada apenas pelos gols e pela atuação de Cristiano Ronaldo. Após a partida, um vídeo divulgado pelo especialista em leitura labial Gustavo Machado revelou bastidores de algumas conversas entre os jogadores portugueses durante o confronto, mas com um destaque para a curiosa estratégia de CR7 e sua reação após o gol na partida.

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  • Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    O que Portugal precisa para se classificar para próxima fase na Copa?

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    • Um dos momentos destacados aconteceu antes do gol de falta marcado por Nuno Mendes. De acordo com a análise feita pelo especialista nas suas redes sociais, Cristiano Ronaldo participou da definição da cobrança e orientou os companheiros sobre a melhor estratégia para surpreender o goleiro adversário. A ideia era criar uma distração na defesa do Uzbequistão com a presença do camisa 7 na bola antes da finalização.

    A versão foi confirmada pelos próprios jogadores após a partida. Cristiano Ronaldo revelou que inicialmente poderia ser o responsável pela cobrança, mas optou por uma jogada ensaiada, em entrevista concedida na zona mista.

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    — Eu iria bater, mas disse para enganarmos o goleiro e para o Nuno chutar forte, porque seria gol — explicou.

    Nuno Mendes também comentou o lance e contou que a iniciativa partiu de CR7 e funcionou.

    — Todo mundo pensa que o Cristiano vai bater todas as faltas. Naquele momento, ele disse: "Vou fingir que vou bater e você chuta" — afirmou.

    Além da conversa sobre a cobrança, a leitura labial também identificou reações de Cristiano Ronaldo após os gols marcados. Depois de balançar as redes pela primeira vez, o atacante teria comemorado dizendo: "É só um! Um! Um!". Já após marcar novamente, virou-se para as arquibancadas e declarou: "Eu voltei".

    Autor de dois gols, Cristiano Ronaldo encerrou um jejum em Copas do Mundo, ampliou seu recorde como único jogador a marcar em seis edições do torneio e ajudou Portugal a ficar em situação confortável na briga pela classificação às fases eliminatórias.

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    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Veja a análise do especialista

    O que Portugal precisa para se classificar para próxima fase na Copa?

    Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 na última rodada e chega em boa situação para a definição do Grupo K da Copa do Mundo. Agora, a seleção portuguesa terá pela frente a Colômbia, no sábado (27), em um confronto que pode definir quem terminará a chave na liderança.

    A equipe colombiana lidera o grupo com seis pontos e já garantiu a classificação para a próxima fase. Diante de Portugal, joga por um empate para confirmar a primeira colocação.

    Já os portugueses ocupam o segundo lugar, com quatro pontos. Um empate é suficiente para assegurar a vaga no mata-mata. No entanto, para terminar a fase de grupos na liderança, a equipe de Cristiano Ronaldo precisará vencer.

    Existe ainda um cenário em que Portugal pode se classificar mesmo em caso de derrota. Para isso, a RD Congo não pode tirar a diferença no saldo de gols diante do Uzbequistão.

    Dessa forma, apenas uma combinação específica eliminaria os portugueses: uma derrota para a Colômbia acompanhada de uma vitória da RD Congo por goleada. Nesse cenário, a seleção de Cristiano Ronaldo poderia sofrer uma eliminação precoce ainda na fase de grupos da Copa do Mundo.

    Colômbia x Portugal
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