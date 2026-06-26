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Koeman evita favoritismo da Holanda contra Marrocos: 'Não sei se somos'

Treinador destacou a qualidade técnica da seleção marroquina

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/06/2026 13:42
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Ronald Koeman acena para a torcida durante jogo
Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Imago/Folhapress)

Holanda garantiu vaga na segunda fase da Copa do Mundo ao vencer a Tunísia nesta quinta-feira (25), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos. Com a classificação assegurada, a seleção comandada pelo técnico Ronald Koeman enfrentará o Marrocos, uma das equipes que mais surpreenderam nas últimas edições do Mundial.

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    • Marrocos esteve no grupo do Brasil e avançou na segunda colocação. Ao todo, a seleção marroquina venceu duas partidas e empatou uma, com seis gols marcados e três sofridos. Questionado sobre um possível favoritismo no confronto, Ronald Koeman evitou tratar a Holanda como favorita.

    — Não sei se somos favoritos. Marrocos é um time ofensivo, com muitos nomes técnicos, que jogam entre as linhas de meio e ataque — disse o treinador após a vitória diante da Tunísia.

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    O comandante também comentou sobre a presença de Achraf Hakimi, principal destaque de Marrocos e considerado um dos melhores laterais direitos do mundo.

     — Ele é o craque da equipe e um excelente lateral-direito, por isso temos que nos preparar muito bem para enfrentá-lo — completou o treinador.

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    Elenco da Holanda recebe orientações do técnico Ronald Koeman durante partida
    Elenco da Holanda recebe orientações do técnico Ronald Koeman (Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP)

    Holanda na Copa do Mundo

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    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

    ➡️Simule os resultados da Copa e confira o ranking dos terceiros colocados

    Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

    Na próxima fase, o Japão terá pela frente a Seleção Brasileira na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.

    Já a Suécia precisa aguardar o encerramento da rodada e ainda não tem vaga garantida. No momento, a equipe avança como uma das oito melhores terceiras colocadas e enfrentaria a França, cenário que ainda pode mudar conforme a conclusão dos demais jogos.

    Classificação:

      1.
    1. Holanda - 7 pontos ✅
      2. 2.
    2. Japão - 5 pontos ✅
      3. 3.
    3. Suécia - 5 pontos ⏳
      4. 4.
    4. Tunísia - 0 pontos ❌

    Resultados do Grupo F da Copa do Mundo

    Primeira rodada:

    1. Holanda 2x2 Japão
    2. Suécia 5x1 Tunísia

    Segunda rodada:

    1. Holanda 5x1 Suécia
    2. Tunísia 0x4 Japão

    Terceira rodada:

    1. Tunísia 1x3 Holanda
    2. Japão 1x1 Suécia

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