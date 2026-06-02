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Jogador recrutado por rede social vai jogar Copa por Cabo Verde; entenda

Zagueiro recebeu proposta para atuar por Cabo Verde pelo LinkedIn

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
21:33
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Roberto 'Pico' Lopes com expressão séria olhando para frente
imagem cameraRoberto Lopes 'Pico', jogador da seleção de Cabo Verde. (Imagem: Divulgação/Fifa)
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A Copa do Mundo está prestes a começar, e várias histórias inusitadas surgem às vésperas da competição. Esse é o caso do zagueiro Roberto Lopes, conhecido pelo apelido de Pico, que nasceu na Irlanda. Em um dia comum, o jogador recebeu uma mensagem no LinkedIn com uma proposta inusitada: atuar pela seleção de Cabo Verde.

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Zagueiro Pico correndo em campo pela seleção de Cabo Verde
Zagueiro Pico, da seleção do Cabo Verde. (Imagem: Reprodução/X)

O jogador possui raízes cabo-verdianas por parte de sua família paterna, por isso teria recebido contato da comissão técnica do país, ainda em 2019. No entanto, Pico tomou uma atitude mais inusitada ainda: simplesmente ignorou a mensagem.

Isso aconteceu porque o atleta não falava português, língua nativa de Cabo Verde e utilizada para a mensagem que foi direcionada ao jogador na rede social profissional. Sem entender o que o texto dizia, o jogador achou que fosse um spam ou mensagem automática.

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A situação só ganhou um contorno diferente quando a federação do país entrou em contato novamente, e desta vez em inglês, língua falada pelo jogador, que é ídolo do Shamrock Rovers, clube irlandês. Na última semana, o jogador foi convocado para atuar pela seleção cabo-verdiana na Copa do Mundo, que é uma das estreantes na competição.

Aos 33 anos, Pico será representante de uma seleção que busca crescer no cenário internacional e construir uma equipe competitiva para a disputa do maior torneio de futebol do mundo. Para isso, a estratégia de Cabo Verde é buscar jogadores que atuam pelo mundo inteiro e que possuam dupla nacionalidade, ou seja, atletas que tenham algum tipo de conexão com o país.

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