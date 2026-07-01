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Mbappé elogia seleção da França na Copa do Mundo: 'Eu sei o que preciso fazer'

Jogador falou após a vitória contra a Suécia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 17:08
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Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Autor de dois gols na vitória da França sobre a Suécia, por 3 a 0, nesta terça-feira (30), pela segunda fase da Copa do Mundo, Kylian Mbappé deixou claro que a seleção francesa já está focada nos próximos passos do torneio. Após a classificação, o capitão dos Bleus afirmou que o grupo entende a dimensão da fase eliminatória e sabe o que precisa fazer para seguir vivo.

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    Mbappé avaliou a atuação francesa e admitiu que a equipe demorou um pouco para entrar no jogo. Ainda assim, o camisa 10 destacou o controle da partida depois que a França conseguiu abrir o placar.

    — Eu sei o que preciso fazer, mas não é só sobre mim. Acho que a equipe tem plena consciência do que temos de fazer aqui. Uma nova competição começou hoje. Jogamos bem. Tivemos um início um pouco tímido, mas depois entramos no jogo. Criamos chances que poderíamos ter convertido antes, mas isso faz parte do futebol. Conseguimos marcar e controlamos a partida — afirmou Mbappé.

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    • Após abrir o placar, Mbappé correu para abraçar Didier Deschamps, que retornou ao comando da França depois de se ausentar por causa da morte da mãe. O atacante explicou que o gesto representou a união do elenco em torno do treinador.

    — Essa é a ideia, o DNA deste grupo. Estamos todos juntos. Sabemos que o treinador passou por uma provação. Infelizmente, todos vão passar por isso um dia. É muito difícil. Existem coisas mais importantes do que o futebol. Ele precisa saber, e acho que já sabe, que por meio desse gesto de toda a equipe ele nunca estará sozinho conosco — disse.

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    França agora pensa no Paraguai

    Com a classificação, a França mantém os 100% de aproveitamento na Copa do Mundo e avança para enfrentar o Paraguai. Mbappé pregou respeito ao próximo adversário, que eliminou a Alemanha na fase anterior.

    — Agora vamos olhar para o Paraguai. Eles mostraram que são uma equipe que precisa ser levada a sério. Bateram a Alemanha. Não existe jogo fácil em Copa do Mundo — concluiu.

    A França chega embalada para a sequência do mata-mata. Depois de vencer os três jogos da fase de grupos, a equipe de Deschamps superou a Suécia com autoridade e viu Mbappé, mais uma vez, assumir o protagonismo em uma noite decisiva.

    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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