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Irã e Egito pressionam Fifa por restrições a símbolos LGBTQIA+ em jogo da Copa

Partida coincide com celebrações do PrideFest em Seattle e causa mal-estar com a FIFA

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/06/2026 09:19
Atualizado há 1 minutos
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Irã vai disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos (Foto: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images)
Irã empatou as duas primeiras partidas e vai buscar a classificação contra o Egito (Foto: Orhan Cicek/Anadolu via Getty Images)
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Partida entre Irã e Egito na Copa do Mundo de 2026 acontece no mesmo fim de semana do PrideFest em Seattle.
Federações contestam a relação com movimentos LGBTQIA+ e pressionam a FIFA contra qualquer associação da partida com a diversidade sexual.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A partida entre Irã e Egito pela Copa do Mundo de 2026 ganhou contornos políticos antes mesmo de a bola rolar. Marcado para esta sexta-feira (26), no Lumen Field, em Seattle, o confronto se tornou alvo de uma disputa envolvendo a realização do chamado "Jogo do Orgulho", iniciativa associada às celebrações do PrideFest, tradicional evento anual em apoio à comunidade LGBTQIA+ na cidade norte-americana.

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    A coincidência entre a data do jogo e o principal dia da programação do PrideFest gerou reações das federações de futebol dos dois países, que contestam qualquer associação da partida com manifestações ligadas à diversidade sexual e de gênero.

    A escolha do dia 26 de junho como destaque das comemorações do PrideFest ocorreu antes mesmo do sorteio da Copa do Mundo. Seattle, uma das cidades-sede do torneio, já havia reservado a data para as atividades voltadas à comunidade LGBTQIA+.

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    O sorteio acabou definindo justamente um confronto entre Irã e Egito para o mesmo dia. As duas seleções representam países de maioria muçulmana cujas legislações e costumes são considerados restritivos em relação a relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo.

    Desde então, a tensão em torno do evento só aumentou.

    Irã e Egito apresentam reclamações à FIFA

    O primeiro posicionamento mais contundente veio do Irã. Meses atrás, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mahdi Taj, afirmou que o país não aceitaria qualquer vínculo entre a partida e símbolos associados ao movimento LGBTQ+.

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    Segundo a federação iraniana, a associação do jogo às cores do arco-íris e às celebrações do orgulho LGBTQIA+ seria incompatível com os valores culturais e religiosos do país.

    O Egito também formalizou sua insatisfação. Em comunicado enviado à Fifa, a federação egípcia argumentou que os eventos programados em Seattle entram em conflito com as crenças e sensibilidades das sociedades árabes e islâmicas.

    Com a proximidade do confronto, a discussão voltou a ganhar força nos bastidores do torneio.

    De acordo com informações publicadas pelo jornal The New York Times, o Irã solicitou à FIFA que impeça qualquer cerimônia, ação promocional ou exibição de símbolos LGBTQIA+ dentro do estádio e em todas as áreas oficiais relacionadas à partida.

    A federação afirma ter comunicado sua posição pelos canais institucionais e cobra uma resposta da entidade máxima do futebol mundial, presidida por Gianni Infantino.

    Fifa enfrenta limitações para agir

    A Fifa, no entanto, encontra obstáculos para atender às demandas. Embora tenha autoridade sobre os estádios e as áreas oficiais da Copa do Mundo, a entidade não controla eventos organizados por administrações locais ou por organizações independentes nas cidades-sede.

    Em Seattle, grande parte da programação do PrideFest é coordenada pela própria comunidade local, sem ligação direta com a organização do Mundial.

    Além disso, a entidade já reiterou em outras ocasiões que bandeiras do arco-íris e outros símbolos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero são permitidos nos estádios durante competições sob sua responsabilidade.

    Essa posição reduz as chances de uma proibição específica para o confronto entre Irã e Egito.

    Gianni Infantino já tentou amenizar a polêmica ao separar a partida da Copa do Mundo das atividades promovidas por entidades locais em Seattle. Para o dirigente, o jogo e os eventos do PrideFest são iniciativas independentes.

    Gianni Infantino disse que a partida entre Irã e Egito não tem ligação com a PrideFest (Foto: Divulgação/Fifa)
    Gianni Infantino disse que a partida entre Irã e Egito não tem ligação com a PrideFest (Foto: Divulgação/Fifa)

    A explicação, porém, não encerrou a controvérsia.

    Dessa forma, o duelo entre Irã e Egito promete ser disputado em dois cenários distintos: dentro das quatro linhas do Lumen Field e no debate envolvendo símbolos, liberdade de expressão, diversidade e os limites da atuação da Fifa diante de questões culturais e políticas.

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