Inglaterra avalia condições físicas de astros antes de decisão na Copa Declan Rice e Reece James preocupam comissão técnica inglesa

A seleção da Inglaterra monitora a situação física de Declan Rice e Reece James antes da partida contra o Panamá, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Os dois jogadores serão avaliados pelo departamento médico nos próximos dias para determinar se terão condições de atuar no confronto de sábado (27), em Nova Jersey.

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Rice deixou o estádio em Boston mancando após o empate sem gols com Gana, na última terça-feira (23), e apareceu com uma proteção na panturrilha esquerda. Apesar do susto, a imprensa inglesa informou que não há preocupação significativa sobre uma possível ausência prolongada do meio-campista.

Situação de Rice

O jogador do Arsenal passará por exames e será preservado até que a comissão técnica tenha um diagnóstico mais preciso. O técnico Thomas Tuchel e sua equipe ainda analisarão os riscos de utilizá-lo diante do Panamá.

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Além do problema na panturrilha, Rice já havia sido substituído na vitória sobre a Croácia por conta de dores na coxa, relacionadas a uma questão nervosa que vem sendo tratada durante a competição.

Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

James também será monitorado

Reece James, que atuou durante os 90 minutos contra Gana, também será reavaliado nas próximas horas. O lateral-direito do Chelsea não apresentou problemas durante a partida, mas seu histórico recente de lesões faz com que a comissão técnica adote cautela.

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Segundo a BBC, a carga de treinos do jogador seguirá sendo controlada de perto pela equipe médica inglesa ao longo da preparação para o duelo contra o Panamá.

Reece James em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Inglaterra busca classificação

Com quatro pontos conquistados em duas partidas, a Inglaterra lidera o Grupo L e depende apenas de si para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto contra o Panamá encerra a participação da equipe na primeira fase do torneio.

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