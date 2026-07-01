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Inglaterra quebra escrita de 60 anos com dois gols de Harry Kane

Camisa 9 marca duas vezes na reta final e classifica os ingleses

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 15:17
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Harry Kane, autor de dois gols da classificação inglesa na Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Harry Kane, autor de dois gols da classificação inglesa ás oitavas de final da Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A Inglaterra precisou mostrar poder de reação para seguir viva na Copa do Mundo de 2026. Depois de sair atrás da República Democrática do Congo ainda no primeiro tempo, a seleção inglesa contou com uma atuação decisiva de Harry Kane, autor de dois gols na etapa final, para vencer por 2 a 1 e garantir vaga nas oitavas de final.

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    O resultado também colocou fim a uma escrita que durava 60 anos. A última vez que a Inglaterra havia vencido uma partida de Copa do Mundo após sair atrás no placar foi na final de 1966, quando derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2, na prorrogação, conquistando seu único título mundial.

    Diante da RD Congo, o cenário parecia caminhar para uma eliminação histórica. Cipenga abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, enquanto os ingleses encontravam muitas dificuldades para superar a sólida defesa africana e ainda esbarravam nas grandes defesas do goleiro Mpasi.

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    • Na segunda etapa, porém, Harry Kane assumiu o protagonismo. Aos 29 minutos, o camisa 9 apareceu livre na área para cabecear e empatar a partida. Já aos 40, voltou a decidir ao receber na entrada da área e acertar um chute preciso no ângulo, decretando a virada inglesa por 2 a 1.

    Com os dois gols, Kane foi o grande responsável por encerrar um jejum de seis décadas da seleção inglesa em Copas do Mundo. Desde a decisão de 1966, a Inglaterra havia acumulado eliminações e tropeços sempre que começava uma partida de Mundial em desvantagem no placar.

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    Como foi a partida?

    Texto de: João Pedro.

    Favorita, a Inglaterra começou indo ao ataque, mas esbarrando na defesa congolesa, que se fechou no primeiro momento. Aos sete minutos, a RD Congo chegou ao ataque após o zagueiro Mbemba lançar para o atacante Cipenga, que apareceu nas costas de Spence, e finalizar no canto do goleiro Pickford para abrir o placar em Atlanta. Após o gol, a Inglaterra foi se reorganizando na partida e, com mais posse de bola, ficou perto do empate.

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    Em cruzamento de Declan Rice, Jude Bellingham apareceu na área para cabecear, mas Mpasi-Nzau fez grande defesa. Os ingleses seguiram no ataque e quase empataram com Marcus Rashford, que chutou para o gol após bate-rebate na área, mas Wan-Bissaka afastou a bola em cima da linha. Logo depois, a RD Congo respondeu com Yoane Wissa, que apareceu na pequena área em cruzamento de Wan-Bissaka, mas o atacante acertou a trave.

    Na sequência, a Inglaterra reclamou de pênalti em Harry Kane cometido por Mpasi-Nzau, mas, o árbitro flagrou simulação. Antes do intervalo, o goleiro congolês ainda fez grandes duas defesas em finalizações de Kane e Bellingham.

    ➡️Decisão de arbitragem em Inglaterra x RD Congo repercute: 'Se fosse a Argentina'

    Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo
    Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    No retorno para o segundo tempo, a Inglaterra seguiu ofensiva, e quase empatou com chute desviado de Bellingham, que Mpasi-Nzau defendeu para fezer outro milagre. Mesmo após as alterações, os ingleses viram a RD Congo crescer na partida, chegando no campo ofensivo com chutes de longe e escanteios.

    Em situação delicada, Thomas Tuchel adiantou ainda mais as linhas da Inglaterra, principalmente colocando Eberichi Eze no lugar de Djed Spence e recuar Declan Rice para a lateral-direita. E justamente pelo lado direito saiu a jogada que chegou em Anthony Gordon, na ponta-esquerda. O atacante do Barcelona cruzou e encontrou Harry Kane que, sozinho, cabeceou para o fundo do gol e empatar a partida aos 25 minutos..

    Com a partida tensa e o gol marcado, a Inglaterra ficou motivada e contiuou pressionando a seleção africana. Em passe de Elliot Anderson, Bellingham apareceu na área e chutou para a defesa de Mpasi-Nzau. No rebote, Anthony Gordon passou para Harry Kane, que limpou a defesa congolesa para marcar um golaço e virar o jogo. No fim, a seleção inglesa segurou a vantagem e consolidou a dramática classificação.

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