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Inglaterra x Gana: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda rodada do Grupo L

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 22:00
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Inglaterra e Gana se enfrentam pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)
Inglaterra e Gana se enfrentam pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), no Gilette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da TV Globo e do SBT (TV aberta); da ge tv, do Sportv e da NSports (TV fechada); da Cazé TV (YouTube); e do Globoplay (streaming). ➡️ Clique para assistir no Sportv

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    • Ficha do jogo

    ENG
    GHA
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    23/06/2026, 17:00
    Local
    Gilette Stadium, Boston (EUA)
    Árbitro
    Saíd Martínez (HON)
    Assistentes
    Walter López (HON) e Christian Ramírez (HON)
    Var
    Armando Villarreal (EUA)
    Onde assistir
    Clique para assistir no Sportv

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    Na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, a Inglaterra protagonizou um dos melhores jogos desta Copa do Mundo. Harry Kane brilhou com dois gols, enquanto Jude Bellingham e Marcus Rashford fizeram um cada para completar o triunfo dos ingleses, que lideram o Grupo L com um gol a mais no saldo em relação ao próximo adversário.

    A única alteração no English Team acontecerá no banco de reservas. O zagueiro Trevoh Chalobah foi convocado às pressas para substituir o lateral-direito Tino Livramento, cortado por uma lesão muscular. O time titular da estreia deve ser mantido por Thomas Tuchel.

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    Já a seleção de Gana, que venceu o Panamá por 1 a 0 com gol nos últimos minutos de Yirenkyi, tenta superar o favoritismo dos campeões mundiais de 1966 para somar mais três pontos.

    Para o confronto que marca a disputa pela liderança da chave, o técnico Carlos Queiroz não contará com o goleiro Lawrence Ati-Zigi, que saiu de campo no intervalo do último jogo com fortes dores na região da virilha. Ele será substituído por Benjamin Asare, que defendeu a meta ganesa na segunda etapa da vitória sobre o Panamá.

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    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Tudo sobre Inglaterra x Gana (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Inglaterra 🆚 Gana
    Copa do Mundo 2026 – Grupo L

    📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
    📍 Local: Gilette Stadium, Boston (EUA)
    👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, ge tv, Sportv, NSports, CazéTV e Globoplay
    🟨 Árbitro: Saíd Martínez (HON)
    🚩 Assistentes: Walter López (HON) e Christian Ramírez (HON)
    🖥️ VAR: Armando Villarreal (EUA)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    Inglaterra
    Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones e Nico O'Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

    🟡 Gana
    Benjamin Asare; Maxime Senaya, Jonas Adjetey, Jonathan Opoku e Gideon Mensah; Ernest Nuamah, Caleb Yirenkyi, Ebenezer Owusu e Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew; Antoine Semenyo. Técnico: Carlos Queiroz.

    Inglaterra e Gana se enfrentam pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026
    Inglaterra e Gana se enfrentam pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

    Inglaterra x Gana
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